Zuhal Topal'la Yemekteyiz peynirli ravioli tarifi! İtalyan usulü peynirli ravioli nasıl yapılır?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programın Çarşamba günü yayınlanan bölümünde bu haftanın iddialı yarışmacısı Erdal Bey'in evine gidildi. Erdal Bey İtalya mutfağının eşsiz lezzeti peynirli ravioli makarnasını yaptı. Ekran başındaki izleyiciler peynirli ravioli nasıl yapılır? Sorusunun cevabını aratıyor. Misafir sofralarının baş tacı olacak peynirli ravioli tarifi...
Ravioli, İtalyanların eşsiz makarna lezzetleri arasında bulunuyor. Kıymalı ve peynirli olarak yapılabilen ravioli krema ile buluştuğunda nefis bir tat ortaya çıkıyor. Oldukça kolay yapılan peynirli ravioli tarifini kesinlikle denemelisiniz.
Un bir kaba eleyin. Ortasını açın ve yumurtayı kırın. Tuz, mahlep ve zeytinyağını ekleyin ve bir çatalla yumurtanın dağılmasını sağlayın.
Daha sonra elinizle yoğurmaya başlayın. Orta sertlikte bir hamur elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz hamuru 2'ye bölün. Varsa makarna açma makinesiyle yoksa merdaneyle olabildiğince en ince şekilde hamuru açın. Bir kenara alın.
Bir kasenin içerisine süzme peyniri, rendelenmiş kaşar ve çeçil peynirini, labneyi ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz ve açtığınız hamurların bir tanesini zemin olarak kullanarak ve aralıklı olacak şekilde dolguyu çift taraflı koyun.
Diğer açtığınız hamuru da onun üzerine kapatıp kenarlarını düzeltip kesin ve kare elde edeceksiniz. İçindeki dolgular dışarı çıkmasın diye kenarlarını çatalla ezin.
Bir tencereye kettle'da kaynatılmış suyu alın ve içerisine biraz tuz ve sıvı yağ ekleyip makarnalarını atın. Yaklaşıp 2,5-3 dakika bir iki defa karıştırıp kontrol ederek haşlayın.
Sosu için bir tava kremayı ve peynirleri alıp erimesini sağlayın. İçerisine baharatlarını ve tereyağını ekleyip haşladığınız makarnaları alıp bir iki kez karıştırdıktan sonra servis tabağına alıp servis edebilirsiniz.
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