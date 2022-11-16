Zuhal Topal'la Yemekteyiz peynirli ravioli tarifi! İtalyan usulü peynirli ravioli nasıl yapılır?

Ravioli, İtalyanların eşsiz makarna lezzetleri arasında bulunuyor. Kıymalı ve peynirli olarak yapılabilen ravioli krema ile buluştuğunda nefis bir tat ortaya çıkıyor. Oldukça kolay yapılan peynirli ravioli tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER Hamuru İçin:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı mahlep

1/2 dilim süzme peynir

1 dilim kaşar peyniri

1 dilim çeçil peyniri

1 tatlı kaşığı labne

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

100 mililitre sıvı krema

1/2 dilim eski kaşar

1/2 dilim ezine peyniri

1/2 dilim süzme peynir

1/2 çay kaşığı tereyağı

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı karabiber

TARİF Un bir kaba eleyin. Ortasını açın ve yumurtayı kırın. Tuz, mahlep ve zeytinyağını ekleyin ve bir çatalla yumurtanın dağılmasını sağlayın.

Daha sonra elinizle yoğurmaya başlayın. Orta sertlikte bir hamur elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz hamuru 2'ye bölün. Varsa makarna açma makinesiyle yoksa merdaneyle olabildiğince en ince şekilde hamuru açın. Bir kenara alın.

Bir kasenin içerisine süzme peyniri, rendelenmiş kaşar ve çeçil peynirini, labneyi ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz ve açtığınız hamurların bir tanesini zemin olarak kullanarak ve aralıklı olacak şekilde dolguyu çift taraflı koyun.

Diğer açtığınız hamuru da onun üzerine kapatıp kenarlarını düzeltip kesin ve kare elde edeceksiniz. İçindeki dolgular dışarı çıkmasın diye kenarlarını çatalla ezin.

Bir tencereye kettle'da kaynatılmış suyu alın ve içerisine biraz tuz ve sıvı yağ ekleyip makarnalarını atın. Yaklaşıp 2,5-3 dakika bir iki defa karıştırıp kontrol ederek haşlayın.

Sosu için bir tava kremayı ve peynirleri alıp erimesini sağlayın. İçerisine baharatlarını ve tereyağını ekleyip haşladığınız makarnaları alıp bir iki kez karıştırdıktan sonra servis tabağına alıp servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

