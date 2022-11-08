Kayseri mutfağından çıkan lezzet: Nevzine tatlısı tarifi! Nevzine tatlısı nasıl yapılır?

Tatlılar tüm ruh halimizi etkileyerek daha mutlu olmamızı sağlayabiliyor. Yemeklerden sonra mutlaka tatlı yeme ihtiyacı doğuyor. Eğer yöresel tatlılardan hoşlanıyorsanız Kayseri'nin Nevzine tatlısı tarifine fırsat vermelisiniz. Nevzine tatlısı nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.
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