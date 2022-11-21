‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için enfes tarifler! İşte 21 Kasım yemek menüsü…

Günün menüsünü düşünüyorsanız hazırladığımız yemek menüsü içeriğinden fikir edinebilirsiniz. Bugün yemekte tarhana çorbası, arpa şehriye pilavı, fırında ciğer ve patates püresi var. İşte 21 Kasım yemek menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Lezzeti ve sağlıklı olmasıyla bilinen tarhana çorbası soğuk kış ayarında içinizi ısıtacak. Hazırlanışı oldukça pratik olan bu çorbayı pişirmek de oldukça kolay. Tarhana çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

FIRINDA CİĞER

Fırında ciğer leziz ve pratik bir tariftir. Besin değeri oldukça yüksek olan bu tarif 20 dakikada hazırlanıyor ve pişiriliyor.

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Doyucu ve leziz olan pilav sofralarda sıklıkla yer alır, en çok tüketilen yemeklerden biridir. Arpa şehriye pilavı, fırında ciğer yemeğinin yanında servis edilebilir. Arpa şehriye pilavını hazırlarken, kıvamını tutturabilmek için suyun miktarı oldukça önemlidir.

PATATES PÜRESİ

Fırında ciğer, arpa şehriye pilavının yanında patates püresi hazırlayabilirsiniz. Patates püresi, ağızda dağılan tadıyla yemek menülerinde sıklıkla yer alan tariflerden biridir.