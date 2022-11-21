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‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için enfes tarifler! İşte 21 Kasım yemek menüsü…

21.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' sorusunu soruyorsanız 21 Kasım menü önerimize göz atabilirsiniz. Bugünkü menüde leziz, besleyici, sağlıklı tariflere yer verdik. Başlangıç olarak tarhana çorbası ve ardından fırında ciğer hazırlayabilirsiniz. İşte 21 Kasım yemek menüsü...

‘Bugün ne pişirsem?’ diye soranlar için enfes tarifler! İşte 21 Kasım yemek menüsü…

Günün menüsünü düşünüyorsanız hazırladığımız yemek menüsü içeriğinden fikir edinebilirsiniz. Bugün yemekte tarhana çorbası, arpa şehriye pilavı, fırında ciğer ve patates püresi var. İşte 21 Kasım yemek menüsü...

TARHANA ÇORBASI

Lezzeti ve sağlıklı olmasıyla bilinen tarhana çorbası soğuk kış ayarında içinizi ısıtacak. Hazırlanışı oldukça pratik olan bu çorbayı pişirmek de oldukça kolay. Tarhana çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır? Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılır?

FIRINDA CİĞER

Fırında ciğer leziz ve pratik bir tariftir. Besin değeri oldukça yüksek olan bu tarif 20 dakikada hazırlanıyor ve pişiriliyor.

Fırında Ciğer nasıl yapılır, malzemeleri neler? Fırında Ciğer nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Doyucu ve leziz olan pilav sofralarda sıklıkla yer alır, en çok tüketilen yemeklerden biridir. Arpa şehriye pilavı, fırında ciğer yemeğinin yanında servis edilebilir. Arpa şehriye pilavını hazırlarken, kıvamını tutturabilmek için suyun miktarı oldukça önemlidir.

Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi

PATATES PÜRESİ

Fırında ciğer, arpa şehriye pilavının yanında patates püresi hazırlayabilirsiniz. Patates püresi, ağızda dağılan tadıyla yemek menülerinde sıklıkla yer alan tariflerden biridir.

Her yemeğin yanına yakışıyor! Patates püresi nasıl yapılır? Her yemeğin yanına yakışıyor! Patates püresi nasıl yapılır?

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