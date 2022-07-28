Arpa şehriye pilavı nasıl yapılır? Tel tel dökülen, mis kokulu Arpa Şehriye Pilavı tarifi ve malzemeleri

Hazırlayacağınız pilav tarifimiz, tek başına bir ana yemek niteliğinde ama hazırlamadan önce sizlere vermek istediğimiz birkaç ufak püf noktası var. En çok dikkat etmeniz gereken kısım su miktarı. Unutmayın, arpa şehriye bir nevi makarnadır ve suyu oldukça sever. İşte Arpa şehriye pilavı malzeme listesi ve yapımı...

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı arpa şehriye

Tuz

3 su bardağı sıcak su

ARPA ŞEHRİYE PİLAVI YAPIMI

Pilav tenceresine tereyağını koyarak eritin, sıvı yağı ekleyin.

Şehriyeleri ekleyin ve biraz kırmızılaşana kadar yani rengini alana kadar kavurun.

Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Gerekirse ilave yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak bu aşamada bulyonu ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzunu da ekleyerek kapağını kapatın.

Şehriyeler suyu çekince altını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.

