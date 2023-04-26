'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 26 Nisan yemek menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsüne göz atabilirsiniz. 26 Nisan yemek menüsünde yer alan lezzetlerin tadı damağınızda kalıyor. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde közlenmiş domates çorbası, lazanya ve armut tatlısı var. İşte 26 Nisan yemek menüsü...

26 NİSAN GÜNÜN MENÜSÜ

KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

3-4 adet orta boy domates

3 diş sarımsak

Taze Kekik

Taze Biberiye

Tuz

Karabiber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı süt

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

4'e bölünmüş domatesleri, sarımsakları, taze kekik ve biberiyeyi ekleyin.

Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek 200 derece fırında 15 dakika pişirin.

Fırından çıkan domateslerin ve sarımsakların kabuklarını soyarak bir tabağa alın.

Bir tencereye yağı ve unu ekleyerek kavurun.

Un kokusu çıkınca fırınlanmış domatesleri ve sarımsakları da ekleyin.

Tavuk suyunu ekleyerek kaynayana kadar karıştırın.

Daha sonra sütü ve tuzu ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

12 yaprak lazanya (pişmemiş)

250 gram kıyma

1 soğan doğranmış

2 diş sarımsak kıyılmış

2 adet domates (1 kutu domates sosu da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı salça

Peynir katmanı için:

1-1/2 su bardağı mozzarella

2 su bardağı ricotta peyniri (tatlı lor da kullanabilirsiniz)

1/4 su bardağı parmesan peyniri

1/4 su bardağı taze maydanoz doğranmış

1 yumurta

Yapılışı

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Lazanyayı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin soğuk su altında durulayın ve bir kenara koyun.

Kıymalı harcı oluşturmak için et, soğan ve sarımsağı orta ateşte pişirin. Domates sosu ve salçayı ilave edin 5 dakika pişirin.

Orijinal lazanya tarifinde başamel sos yerine peynirli harç kullanılıyor. Bunun için ayrı bir kapta mozzarella, ricotta, parmesan peyniri, maydanoz ve yumurtayı birleştirin.

Lazanyayı pişireceğiniz kabı yağlayın. Önce biraz kıymalı harçtan koyun daha sonra üzerine lazanya dizin. Üzerine kıymalı harcı koyun onun üzerine de peynirli karışımı koyun. Lazanyalar bitene kadar aynı işleme devam edin. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendesi koyabilirsiniz.

Fırın kabını folyo ile örtün ve 45 dakika pişirin. Kesmeden önce 10-15 dakika dinlendirin. Lazanya yapımı işte bu kadar kolay!

Dilerseniz peynirli harç yerine beşamel sos da yapabilirsiniz. Bunun için; 2,5 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşğı un ve 1,5 su bardağı süt ile bir sos hazırlayabilirsiniz.

Orijinal tarifinde ricotta ve parmesan kullanılan lazanya için evde olması daha muhtemel olan kaşar peyniri kullanabilirsiniz.

ARMUT TATLISI TARİFİ

Malzemeler

4 adet armut

1,5 su bardağı toz şeker

3-4 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

4 su bardağı su

Yanında servis etmek için;

Kaymak

Yapılışı

Armutları yıkayın ve kabuklarını soyun.

Bir kaba limon sıkın ve su dolu kabın içinde limon kabuklarıyla beraber bekletin.

Ardından uygun bir tencerenin içine armutları yan olacak şekilde dizin.

Üzerine toz şeker, karanfil ve çubuk tarçını yerleştirin.

Su ilave edin ve orta ateşte pişirin.

10 dakika sonra armutları çevirin ve tencereyi kapatın.

Bu işlemi her 10 dakika da bir tekrarlayın.

Ara ara kaşık ile suyundan armutların üzerlerine gezdirin.

Kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin.

Yarım saatten sonra kontrollü bir şekilde armutlar yumuşayana kadar 50-60 dakika pişirin.

Yumuşayan ve pişen armutları, tarçını ve karanfilleri tencereden alın.

Şerbetini 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Şerbeti servis esnasında armutların üzerinde gezdirin.

Kaymak ile servis edin.

AFİYET OLSUN!

