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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 28 Nisan yemek menüsü

28.04.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?', 'Akşama ne pişirsem?' sorusu gün boyu düşünülüyor. Lezzetli ve doyurucu tarifler aranıyor. 28 Nisan yemek menüsünde yer alan tarifleri yiyen herkes bu lezzetlere bayılıyor. İşte 28 Nisan günün menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere günün menüsü! 28 Nisan yemek menüsü

Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız bu günün menüsüne şans verebilirsiniz. 28 Nisan yemek menüsünde yer alan lezzetler hem sizi hem de sevdikleriniz mutlu edecek. Bugünkü yemek menüsü içeriğimizde kereviz çorbası, cordon bleu, makarna ve ağlayan pasta tarifi var. İşte 28 Nisan yemek menüsü...

28 NİSAN GÜNÜN MENÜSÜ

KEREVİZ ÇORBASI TARİFİ

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Malzemeler

  • 1 adet kereviz
  • 1 adet orta boy patates
  • 1 adet havuç
  • Kerevizin yaprakları(benim kerevizimde yoktu ama lezzet acısından mutlaka konulmalı)
  • 1 litre sıcak su (1 bardak tavuk suyu bulyon ekleyebilirsiniz, isteğe bağlı ama tavsiye ederim lezzet katıyor)
  • Terbiyesi için;
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı su
  • 2 yemek kaşığı un
  • Üzeri için;
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Maydanoz (isteğe göre)
  • Servis için;
  • Karabiber
  • Limon

Yapılışı

  • Kereviz, havuç ve patatesleri soyun ve kare halinde doğrayın.
  • Kerevizin yaprakları iyice yıkayın, küçük küçük doğrayın.
  • Düdüklüye tavuk suyunu ekleyip 10 dakika haşlayın.
  • 2 kaşık un, su ve yumurta ile terbiyesini yapın.
  • Kaynayan sudan bir kaşık alın ve karıştırın, ve çorbaya koyup karıştırın.
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ, tuz ve maydanoz koyup 5-10 dakika kaynatıp ocağı kapatın.
  • Limon ve karabiberle servis yapabilirsiniz.

CORDON BLEU TARİFİ

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Malzemeler

  • 2 adet tavuk bonfile
  • 4 dilim dana jambon
  • 4 dilim kaşar peyniri
  • 1 yumurta
  • 1 paket pane harcı
  • 1 yemek kaşığı un
  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

  • Tavukları enine doğru ve birbirinden ayırmadan kesin.
  • 2 jambonu tezgaha yerleştirin ve kaşar peynirinin etrafına sarın.
  • Kaşar peynirini ve jambonu kestiğiniz tavukların arasına yerleştirin. Bir kürdan yardımıyla tavuğu tutturun.
  • 1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.
  • Tavukları önce çırpılmış yumurtaya, sonra pane harcına batırın.
  • Bir tavada yağı ısıtın.
  • Tavukları tavaya alın ve kızartın. Kürdanlarını çıkarıp servis tabaklarına alın.

KENDİ SUYUNDA PİŞEN MAKARNA TARİFİ

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Malzemeler

  • 250 gram orta yağlı kıyma
  • Bir paket makarna
  • Bir adet soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet kırmızı biber
  • Bir adet yeşil sivri biber
  • Bir tatlı kaşığı salça
  • Bir fincan sıvı yağ
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz
  • Kekik
  • Sıcak su

Yapılışı

  • Geniş teflon tencereye kıymayı alın ve suyunu çekene kadar kavurun.
  • Kıyma suyunu çekince içine ince ince kıyılmış soğanı ekleyin. Ardından incecik kıyılmış biberleri de tavaya ilave edin.
  • Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri de tavaya ekleyin.
  • Biraz kavurduktan sonra salçayı ve incecik dilimlediğiniz sarımsakları kıyma karışımına ekleyerek kavurma işlemine devam edin.
  • Son olarak tuzu ve kekiği de koyduktan sonra kıymanın altını kapatın.
  • Geniş bir tencereye kıymalı karışımı alın. Ocağın altını yakın. Üzerine makarnayı ilave edip karıştırın.
  • Son olarak sıcak suyu ilave edin ve makarnayı bir taşım kaynatın. Sonrasında kapağını kapatın ve altını kısın.
  • Makarnayı suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

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Malzemeler

  • Kek hamuru için:
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 kahve fincanı süt
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1,5 su bardağı un
  • Keki ıslatmak için:
  • 1,5 su bardağı soğuk süt
  • Ara kısmı için:
  • 2 paket krem şanti
  • 1,5 su bardağı soğuk süt
  • Üst kısmı için:
  • 1 paket çikolata sosu
  • 40 gram bitter çikolata (ya da sütlü çikolata)

Yapılışı

  • Önce kek hamurunu hazırlıyoruz. Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar çırpıyoruz, sütü yağı ilave ediyoruz, kakao ilave ediyoruz, unu kabartma tozunu ekliyoruz.
  • Büyük boy yada orta boy borcamın altını yağlayıp harcı döküyoruz. 170 derece fırında 35.40 dakika pişiriyoruz. Bir kürdan yardımıyla içini kontrol ediyoruz. Pastaya kürdanı batırıyoruz, yapışmıyorsa pişmiştir.
  • İlk sıcaklığı çıkan pastaya kürdanla delikler açıyoruz, soğuk sütü üzerine gezdiriyoruz. Krem şantiyi iyice çırpıyoruz köpürtüyoruz, kıvam alana kadar çırpıyoruz.
  • Tamamen soğumuş pastanın üzerine eşit yayıyoruz pastayı dolaba kaldırıyoruz. Çikolata sosunu paketin üzerinde ki yazılı şekliyle hazırlıyoruz, kıvam alınca ocağı kapatıyoruz.
  • İçine çikolatayı ilave edip eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Çikolata sosa katmasanız da olur. Sosu soğumaya alıyoruz.
  • Tam soğuyan sosu eşit olarak pastanın üzerine döküyoruz.
  • Dolapta 4.5 saat dinlenmeye bırakıyoruz.

AFİYET OLSUN!

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Bugün ne pişirsem? 27 Nisan günün menüsüBugün ne pişirsem? 27 Nisan günün menüsü
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