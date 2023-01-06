Bugün yemekte köz domates ve kapya biberli çorba, ıspanak nazik, soğuk baklava ve sokak yemeklerinin klasiği haline gelen vazgeçilmez poğaça tarifi var. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirtecek tarifler! İşte 6 Ocak yemek menüsü!

KAPYA BİBERLİ ÇORBA

Köz domates ve kapya biberli çorba nefis tadıyla deneyenlerden tam not alıyor. Köz domates ve kapya biberli çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

ISPANAK NAZİK

Gelinim Mutfakta programında hazırlanan ıspanak nazik, etli versiyonuyla daha bir leziz oluyor.

POĞAÇA

Günün her öğününde severek tüketilen bir tarif olan poğaça yanında hem çay hem de kahveyle nefis oluyor. Poğaçayı yumuşacık yapmak için dikkat edilmesi gereken detaylar bulunuyor. Tüm detaylar, aşağıdaki bağlantıda yer alan haberde bulunuyor.

SOĞUK BAKLAVA

Soğuk baklava leziz olmasının yanı sıra son zamanların da popüler tatlıları arasında yer aldı. Yemekten sonra veya cafede sıklıkla tüketilen bu lezzet, baklavalık yufka ile hazırlanıyor.