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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirtecek tarifler! İşte 6 Ocak yemek menüsü!

06.01.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız en leziz tarifleri haberimizde bulabilirsiniz. Yemek programlarında yapılan ve evde denendiğinde çok sevilen tariflerden 6 Ocak yemek menüsü oluşturduk. İşte deneyenlere parmaklarını bile yedirtecek tarifler! 6 Ocak yemek menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirtecek tarifler! İşte 6 Ocak yemek menüsü!

Bugün yemekte köz domates ve kapya biberli çorba, ıspanak nazik, soğuk baklava ve sokak yemeklerinin klasiği haline gelen vazgeçilmez poğaça tarifi var. 'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirtecek tarifler! İşte 6 Ocak yemek menüsü!

KAPYA BİBERLİ ÇORBA

Köz domates ve kapya biberli çorba nefis tadıyla deneyenlerden tam not alıyor. Köz domates ve kapya biberli çorba tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Köz domates ve kapya biberli çorba nasıl yapılır? Köz domates ve kapya biberli çorba nasıl yapılır?

ISPANAK NAZİK

Gelinim Mutfakta programında hazırlanan ıspanak nazik, etli versiyonuyla daha bir leziz oluyor.

Gelinim Mutfakta Ispanak Nazik tarifi! Ali Nazikle yarışan lezzet Gelinim Mutfakta Ispanak Nazik tarifi! Ali Nazikle yarışan lezzet

POĞAÇA

Günün her öğününde severek tüketilen bir tarif olan poğaça yanında hem çay hem de kahveyle nefis oluyor. Poğaçayı yumuşacık yapmak için dikkat edilmesi gereken detaylar bulunuyor. Tüm detaylar, aşağıdaki bağlantıda yer alan haberde bulunuyor.

Daha yumuşağı yok: Pamuk poğaça tarifi Daha yumuşağı yok: Pamuk poğaça tarifi

SOĞUK BAKLAVA

Soğuk baklava leziz olmasının yanı sıra son zamanların da popüler tatlıları arasında yer aldı. Yemekten sonra veya cafede sıklıkla tüketilen bu lezzet, baklavalık yufka ile hazırlanıyor.

Gelinim Mutfakta Soğuk baklava pastası tarifi Gelinim Mutfakta Soğuk baklava pastası tarifi

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