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'Bugün ne pişirsem?' diyenlere pratik ve leziz yemek tarifleri! İşte 28 Aralık günün menüsü

28.12.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün 'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmek sıkıcı olabiliyor. Biz de sizler için, çorbadan tatlıya kadar en leziz, pratik tarifleri haberimizde derledik. Yemen menüsü içeriğimiz ile, günün menüsü hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte 28 Aralık günün menüsü...

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere pratik ve leziz yemek tarifleri! İşte 28 Aralık günün menüsü

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Bugün yemekte közlenmiş patlıcan çorbası, pizza, narlı avokadolu yeşil salata ve pavlova tatlısı var. İşte 28 Aralık günün menüsü...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI

Mis gibi közlenmiş patlıcan çorbası nefis tadıyla deneyenlerden tam not alıyor. Közlenmiş patlıcan çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır? Közlenmiş patlıcan çorbası nasıl yapılır?

PRATİK PİZZA

Pratik pizza tarifi Gelinim Mutfakta programında hazırlandı. Yufka, zeytin, yeşil biber, sucuk, kaşar gibi malzemelerle hazırlanan bu pizza, yanında salata ile çok yakışıyor.

Gelinim Mutfakta yufkadan anne pizzası tarifi! En pratik pizza Gelinim Mutfakta yufkadan anne pizzası tarifi! En pratik pizza

NARLI AVOKADOLU YEŞİL SALATA

Narlı avokadolu yeşil salata 20 dakikada hazırlanır. İçerisinde bulunan avokado hipertansiyon ve şeker hastalığına iyi geliyor.

Yemeklerin yanına çok yakışacak: Narlı avokadolu yeşil salata! Yemeklerin yanına çok yakışacak: Narlı avokadolu yeşil salata!

PAVLOVA TATLISI

Pavlova tatlısı Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan beze bazlı bir tatlıdır. 30 dakikada hazırlanan bu lezzet 60 dakikada pişiyor. Yumurta akı, toz şeker, elma veya pirinç sirkesi gibi malzemelerle hazırlanıyor.

Pavlova nedir, nasıl yapılır? İşte pavlova tatlısı malzemeleri ve tarifi! Pavlova nedir, nasıl yapılır? İşte pavlova tatlısı malzemeleri ve tarifi!

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