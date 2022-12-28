'Bugün ne pişirsem?' diyenlere pratik ve leziz yemek tarifleri! İşte 28 Aralık günün menüsü

'Bugün ne pişirsem?' sorusuna sizler için yanıt bulduk. Bugün yemekte közlenmiş patlıcan çorbası, pizza, narlı avokadolu yeşil salata ve pavlova tatlısı var. İşte 28 Aralık günün menüsü...

KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI

Mis gibi közlenmiş patlıcan çorbası nefis tadıyla deneyenlerden tam not alıyor. Közlenmiş patlıcan çorbası tarifine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

PRATİK PİZZA

Pratik pizza tarifi Gelinim Mutfakta programında hazırlandı. Yufka, zeytin, yeşil biber, sucuk, kaşar gibi malzemelerle hazırlanan bu pizza, yanında salata ile çok yakışıyor.

NARLI AVOKADOLU YEŞİL SALATA

Narlı avokadolu yeşil salata 20 dakikada hazırlanır. İçerisinde bulunan avokado hipertansiyon ve şeker hastalığına iyi geliyor.

PAVLOVA TATLISI

Pavlova tatlısı Rus balerin Anna Pavlova'nın adını taşıyan beze bazlı bir tatlıdır. 30 dakikada hazırlanan bu lezzet 60 dakikada pişiyor. Yumurta akı, toz şeker, elma veya pirinç sirkesi gibi malzemelerle hazırlanıyor.