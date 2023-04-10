Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü

Ramazan ayında yenilen yiyeceklere ekstra özen gösteriliyor. İftarda tüketilen yiyeceklerin doyurucu olduğu kadar sağlıklı ve lezzetli de olması gerekiyor. Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' sorularını aratıyorsanız hazır iftar menülerine şans verebilirsiniz. 10 Nisan iftar menüsünde mantar çorbası, lazanya, havuç tarator, kadayıf tatlısı yer alıyor.

19.GÜN İFTAR MENÜSÜ

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 g kültür mantarı

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı su

200 ml krema

Tuz

Karabiber

Yapılışı

İlk olarak mantarları bol suda durulayın ve süzün. Ardından mantarları iri formda doğrayarak tereyağında 3-4 dakika soteleyin.

İnce ince ezilmiş sarımsak ve unu, mantar soteye ilave edip unun rengi dönünceye kadar kavurun.

Topaklanmaması için sürekli karıştırın ve azar azar suyu ilave edin. Tuz ve karabiber ve istediğiniz baharatlar ile tatlandırıp kaynatın.

Son olarak koyulaşan çorbanın içerisine kremayı ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika daha pişirin.

Pişirme işleminden sonra çorbayı ocaktan alın. Sıcak servis edin.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

12 yaprak lazanya (pişmemiş)

250 gram kıyma

1 soğan doğranmış

2 diş sarımsak kıyılmış

2 adet domates (1 kutu domates sosu da kullanabilirsiniz)

1 yemek kaşığı salça

Peynir katmanı için:

1-1/2 su bardağı mozzarella

2 su bardağı ricotta peyniri (tatlı lor da kullanabilirsiniz)

1/4 su bardağı parmesan peyniri

1/4 su bardağı taze maydanoz doğranmış

1 yumurta

Yapılışı

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Lazanyayı paket üzerindeki talimatlara göre pişirin soğuk su altında durulayın ve bir kenara koyun.

Kıymalı harcı oluşturmak için et, soğan ve sarımsağı orta ateşte pişirin. Domates sosu ve salçayı ilave edin 5 dakika pişirin.

Orijinal lazanya tarifinde başamel sos yerine peynirli harç kullanılıyor. Bunun için ayrı bir kapta mozzarella, ricotta, parmesan peyniri, maydanoz ve yumurtayı birleştirin.

Lazanyayı pişireceğiniz kabı yağlayın. Önce biraz kıymalı harçtan koyun daha sonra üzerine lazanya dizin. Üzerine kıymalı harcı koyun onun üzerine de peynirli karışımı koyun. Lazanyalar bitene kadar aynı işleme devam edin. Son olarak üzerine kaşar peyniri rendesi koyabilirsiniz.

Fırın kabını folyo ile örtün ve 45 dakika pişirin. Kesmeden önce 10-15 dakika dinlendirin. Lazanya yapımı işte bu kadar kolay!

Dilerseniz peynirli harç yerine beşamel sos da yapabilirsiniz. Bunun için; 2,5 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşğı un ve 1,5 su bardağı süt ile bir sos hazırlayabilirsiniz.

Orijinal tarifinde ricotta ve parmesan kullanılan lazanya için evde olması daha muhtemel olan kaşar peyniri kullanabilirsiniz.

HAVUÇ TARATOR TARİFİ

Malzemeler

3 adet havuç

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Yapılışı

Geniş bir tavaya sıvı yağı koyun.

Küçük küçük doğradığınız sarımsakları tavaya ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Havuçları rendeleyin ve tavaya ekleyin.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirin ve piştikten sonra soğumaya bırakın.

Bir kasede suyu süzülmüş yoğurdun içerisine tuz ekleyerek çırpın.

Havuçları yoğurda ekleyerek karıştırın.

KADAYIF TATLISI TARİFİ

Malzemeler

500 gram tel kadayıf

200 gram eritilmiş tereyağı

½ su bardağı antep fıstığı içi

1 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı

Şerbeti için

4 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

½ adet taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Tencereye aktardığınız su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ocaktan aldıktan hemen sonra limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.

Taze kadayıfları derin bir kap içerisine alın ve üzerlerine eritilmiş tereyağı azar azar dökerek güzelce harmanlayın.

Tel kadayıflar yağlanınca yarısını yuvarlak ya da kare bir tepsiye yerleştirip avuç içinizle bastırarak sıkışmalarını sağlayın.

Üzerine arzunuza göre bolca fıstık veya ceviz içi serpin.

Tel kadayıfların diğer yarısını üzerlerine yerleştirip tekrar bastırarak sıkışmalarını sağlayın.

Kadayıfı önceden ısınmış fırında 180 derece alt kısma yakın olacak şekilde yerleştirip kontrollü bir şekilde 45 dakika pişirin. (Kadayıfın altı daha zor piştiği için alt raflara almanızı tavsiye ediyoruz.)

Fırından çıkan kadayıfın ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek her tarafının eşit şekilde ıslanmasını sağlayın.

Şerbetin soğumuş olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Şerbetiniz de sıcak olursa, tatlınız hamur olur.

Kadayıfın şerbetini çekmesi için birkaç saat bekleyin. Şerbetini çeken tatlıyı ister kare, ister üçgen şeklinde dilimleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

