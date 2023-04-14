Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 23. günü iftar menüsü

Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' soruları sık sık aratılıyor. İftara doyurucu ve lezzetli tarifler arıyorsanız hazır Ramazan menüsülerine göz atabilirsiniz. 14 Nisan iftar menüsünde domatesli şehriye çorbası, tavuk şinitzel, fırında patates ve irmik helvası tarifi yer alıyor.

23.GÜN İFTAR MENÜSÜ

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Bir çay bardağı tel şehriye

Bir adet rendelenmiş domates

Bir yemek kaşığı salça

Bir fincan sıvı yağ

Tuz

Nane

5 su bardağı su

Yapılışı

İlk olarak tencereye sıvı yağı alın. Orta ateşte ısıttığınız yağın içine salçayı ilave edin ve kavurun.

Salça kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesi tencereye alın ve kavurmaya devam edin.

Birkaç dakika sonra suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Çorba suyu kaynamaya başladığında içine arpa şehriyeleri ekleyin.

Ardından tuz ve naneyi de tencereye ilave edin.

Şehriyeler yumuşayınca çorbanız hazır hale gelecektir.

TAVUK ŞİNİTZEL TARİFİ

Malzemeler

4 adet fileto tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kaplaması için:

5 yemek kaşığı un

2 adet büyük boy yumurta

1 tatlı kaşığı hardal (opsiyonel)

1,5 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin.

Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin.

Filetoların her iki yanını tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Yumurtaları hardalla birlikte geniş bir kasede çırpın.

Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin.

Sonrasında her iki tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.

Son olarak her yerini galeta unuyla kaplayın.

Bir kızartma tavasına ayçiçek yağını ekleyin ve kızdırın. Sonrasında filetoları ekleyerek her iki yanını da yaklaşık 4-5 dakika kadar kızartın.

Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz tavuk şinitzelleri dilediğiniz gibi servis edin.

FIRINDA ÇITIR PATATES TARİFİ

Malzemeler

8 adet patates

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

Patatesleri soyun, yıkayın ve iri küpler halinde kesin. Tencereye koyun, üzerini geçecek kadar su ekleyin, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip kapağını kapatın. Kaynadıktan sonra suyunu süzün.

Fırın tepsisine dökün, üzerine baharatları dökün ve karıştırın. Nişastayı döküp karıştırın.

Zeytinyağı ve tereyağı karıştırıp patateslerin üzerine döküp karıştırdıktan sonra 220 derece alt üst ayarda (önceden ısınmış) pişirin.

İRMİK HELVASI TARİFİ

Malzemeler

Helva için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı irmik

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

Yapılışı

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin.

Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın.

Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın.

Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun.

Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı sütü küçük bir sos tenceresine alın. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın.

İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın.

Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin.

Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın.

Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra arzuya göre tarçın ilavesiyle birlikte dondurma ile servis edin.

AFİYET OLSUN!

