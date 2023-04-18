Bugün ne pişirsem? Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü

Ramazan ayında 'İftarda ne yapsam, Bugün ne pişirsem?' soruları en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Ramazan menüleri birçok kişinin yemek tarifleri konusunda yardımına koşuyor. Ramazan ayının 27. günü için hazırlanan iftar menüsünde doyurucu ve lezzetli tarifler bulunuyor. 18 Nisan iftar menüsünde düğün çorbası, fellah köftesi, tava böreği, supangle yer alıyor.

27.GÜN İFTAR MENÜSÜ

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram veya 1 kilogram kuzu gerdan eti (yapılacak miktara göre göz kararı)

6 bardak su

2 yemek kaşığı un

½ su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 adet sıkılmış limon suyu

Tuz

Yapılışı

Alınan kuzu gerdan eti sudan geçirilerek fazla yağları alınır. Ardından derin bir tencere konulur.

Üzeri geçene kadar su ilavesi yapılır ve kısık ateşte haşlanır.

Kuzu gerdan etleri haşlanırken bir yandan çorbanın terbiyesi hazırlanır. Bunun için un, yoğurt, limon suyu ve yumurta sarısı kullanılır.

Bu ürünler bir kase içerisinde çırpılarak karıştırılır ve üzerine tuz eklenir.

Haşlanan kuzu gerdan etleri çıkartılır ve kemiklerin arındırılır. Kemiklerinden ayrılan etler uzun ince şeritler halinde sıralanır.

Hazırlanan çorba terbiyesi yavaşça tencerenin içine eklenir. Daha sonra karıştırılır ve bir yandan etler de içine eklenir. Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir.

Çorbanın servisinde kullanmak için isteğe bağlı tereyağını küçük bir sos tenceresinde veya tavada eriterek üzerine kırmızı biber eklenir.

Çorba kıvama geldikten sonra kaselere servis edilir ve üzerine tereyağı gezdirilir.

FELLAH KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı ince köftelik bulgur

2,5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 bardak sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Domates sosu için:

2 yemek kaşığı nar ekşisi

4 adet orta boy domates

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Üzeri için:

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

İlk olarak bulgurun şişip yumuşaması ve dağılmaması için 1 parmak geçecek kadar sıcak su ile ıslatıp kapağını kapatın.

Bu sırada robotun içine domates ve sarımsakları ekleyip çırpın.

Yumuşamış olan bulgurun içine irmik, domates salçası, yumurta, un ve baharatları ilave edip yoğurun.

Geniş bir tencereye su koyun ve kaynaması için bekleyin.

Yoğurduğunuz hamurdan ufak ufak parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve parmağınızla ortalarına çukur açarak tabağa dizin.

Hazırlamış olduğunuz köfteleri kaynayan suya atın.

Pişen köfteleri sudan çıkarıp ayrı bir tabağa koyun.

Bir tavaya sıvı yağ koyup ısıtın ve robotta çektiğiniz sarımsaklı sosu ilave edip pişirmeye başlayabilirsiniz.

Sonrasında üzerine domates salçasını ekleyin ve kavurun.

Salçayı da iyice kavurduktan sonra nar ekşisini ve baharatları koyup karıştırın. Servis tabağının altına önce bir miktar domates sosundan koyun, ardından ise üzerine köfteleri dizin.

Kalan sosu da en üste dökün ve doğranmış maydanozları serpip servis yapın.

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 yufka

250 g beyaz peynir

Yarım demet dereotu

1.5 su bardağı süt

3/4 çay bardağı Ayçiçek yağı

Yapılışı

İlk olarak dereotunu ince ince kıyıp peynirle karıştırın.

Büyük boy bir tavayı yağlayıp yufkalardan birini kenarları dışarı sarkacak şekilde tavaya yayın.

Başka bir kapta süt ve ayçiçek yağını karıştırın. Tavaya yaydığınız yufkayı sütlü karışımla hafifçe ıslatın.

Üzerine ikinci yufkanın yarısını küçük parçalar şeklinde kopartıp yayın ve sütlü karışımla ıslatın. Yufkanın diğer yarısına da aynı işlemi uygulayın.

Tavadaki yufkanın üzerine peynirli karışımı yayın. Harcın üstüne kalan yufkayı yerleştirin.

Son olarak kenarlardan sarkan yufkalarla böreğin üzerini kapatın ve kalan sütlü karışımla ıslatın. Tavayı ocağa alıp kısık ateşte böreğin her iki tarafını da kızartın.

SUPANGLE TARİFİ

Malzemeler

Bir litre süt

Bir çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

Bir adet yumurtanın sarısı

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

2 dilim kakaolu kek

100 gram sütlü çikolata

Yapılışı

Geniş bir tencereye sütü, şekeri, unu, nişastayı, kakaoyu ve yumurta sarısını koyup çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte koyulaşana kadar çırpıcı tel yardımıyla karıştırın.

Karışım koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın.

Sürülebilir çikolatayı ve sütlü çikolatayı hızlı bir şekilde tencereye ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın.

Bu aşamada tereyağını da ilave edin ve yaklaşık 10 dakika kadar mikserle çırpma işlemini gerçekleştirin.

Kremanız hazır.

Kek dilimlerini iri iri ufalayın.

Supangleyi koyacağınız kapların ya da kaselerin tabanına bir parça kek koyun.

Kaselere eşit miktarda hazırladığınız kremayı paylaştırın.

Supangleleri buzdolabında en az 5 saat dinlendirin.

AFİYET OLSUN!

