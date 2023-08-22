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Bugün Yaprak Dökümü neden yok, saati mi değişti? Yaprak Dökümü bitti mi? 22-23 Ağustos Kanal D yayın akışı

22.08.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü neden yok, bitti mi gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Yaprak Dökümü özet bölümleriyle hala yoğun ilgi görüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Yaprak Dökümü bugün yayınlanmayınca merak edildi. Peki, Bugün Yaprak Dökümü neden yok, saati mi değişti? İşte 22-23 Ağustos Kanal D yayın akışı...

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü özet bölümleriyle hala takip ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan dizi bugün ekrana gelmeyince Bugün Yaprak Dökümü neden yok, saati mi değişti? Yaprak Dökümü bitti mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte Yaprak Dökümü hakkında tüm merak edilenler...

BUGÜN YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü Kanal D yayın akışına göre hafta içi her gün saat 09:15'te ekrana geliyordu. Ancak bugün aynı saatte Dönence dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Yaprak Dökümü tekrar bölümleriyle 23 Ağustos günü ekrana gelmeye devam edecek.

Yaprak Dökümü 6

22 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa TEKRAR
07:45 Baht Oyunu TEKRAR
09:15 Dönence TEKRAR
11:00 Magazin D Yaz CANLI/YENİ BÖLÜM
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR
18:30 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Dönence YENİ BÖLÜM
00:15 Yerli Dizi TEKRAR
02:45 Poyraz Karayel TEKRAR
04:30 Kavak Yelleri TEKRAR

Yaprak Dökümü 1

23 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa TEKRAR
07:45 Baht Oyunu TEKRAR
09:15 Yaprak Dökümü TEKRAR
11:00 Magazin D Yaz CANLI/YENİ BÖLÜM
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
16:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR
18:30 Kanal D Ana Haber CANLI
20:00 Sakra
22:45 Yabancı Sinema
01:15 Kuzey Güney
04:00 Kavak Yelleri

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