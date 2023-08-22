Bugün Yaprak Dökümü neden yok, saati mi değişti? Yaprak Dökümü bitti mi? 22-23 Ağustos Kanal D yayın akışı

2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü özet bölümleriyle hala takip ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan dizi bugün ekrana gelmeyince Bugün Yaprak Dökümü neden yok, saati mi değişti? Yaprak Dökümü bitti mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte Yaprak Dökümü hakkında tüm merak edilenler...

BUGÜN YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü Kanal D yayın akışına göre hafta içi her gün saat 09:15'te ekrana geliyordu. Ancak bugün aynı saatte Dönence dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Yaprak Dökümü tekrar bölümleriyle 23 Ağustos günü ekrana gelmeye devam edecek.

22 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa TEKRAR

07:45 Baht Oyunu TEKRAR

09:15 Dönence TEKRAR

11:00 Magazin D Yaz CANLI/YENİ BÖLÜM

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR

18:30 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Dönence YENİ BÖLÜM

00:15 Yerli Dizi TEKRAR

02:45 Poyraz Karayel TEKRAR

04:30 Kavak Yelleri TEKRAR

23 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa TEKRAR

07:45 Baht Oyunu TEKRAR

09:15 Yaprak Dökümü TEKRAR

11:00 Magazin D Yaz CANLI/YENİ BÖLÜM

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM

16:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR

18:30 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Sakra

22:45 Yabancı Sinema

01:15 Kuzey Güney

04:00 Kavak Yelleri