YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bugüne kadar yanlış saklamışız! Limonu bu şekilde saklarsanız bir ay bozulmuyor

Bugüne kadar yanlış saklamışız! Limonu bu şekilde saklarsanız bir ay bozulmuyor

31.03.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldığınız meyve ve sebzelerin çok hızlı bozulduğunu düşünüyorsanız onları yanlış saklıyor olabilirsiniz. Özellikle su oranı yüksek olan limon, salatalık, domates gibi sebzelerin saklanmasına ekstra dikkat etmek gerekiyor. Limonun aylarca bozulmadan saklanmasını istiyorsanız aşağıda yer alan etkili yöntemi deneyebilirsiniz.

Bugüne kadar yanlış saklamışız! Limonu bu şekilde saklarsanız bir ay bozulmuyor

Meyve ve sebzelerin israf edilmesinden hoşlanmıyorsanız onları uzun süre saklayabilecek yöntemleri bilmeniz gerekiyor. Doğru adımlarla aldığınız sebzeleri bir ay boyunca saklamak mümkün olabiliyor. Uzmanlar limon saklamanın en yanlış yönteminin oda sıcaklığı ve açık bir şekilde buzdolabında durmak olduğunu belirtiyor. Hem aldığınız taze limonu hem de kesilmiş limonu uzun süre saklamak için farklı yöntemler bulunuyor.

HAVA GEÇİRMEZ BİR KAP ÖNEMLİ

Ekran görüntüsü 2023-03-31 134843

Limon, doğru şekilde saklandığında buzdolabında bir aya kadar dayanabiliyor.Uzman, limonları mümkünse hava geçirmez bir kapta saklamanızı öneriyor. Bu sayede daha sulu kalır ve nem içeriğini daha uzun süre korur. Öte yandan, limon yeterince olgun değilse (yani yeşil ise), karakteristik sarı rengini alana kadar tezgahta bırakmalı ve ancak ondan sonra buzdolabına koymalısınız.

TAZEYKEN DAHA TATLI OLUYORLAR

Ekran görüntüsü 2023-03-31 134712

Bunun için en iyi yer taze çekmece olacaktır. Limonları buzdolabında saklarsanız, sadece daha uzun süre dayanmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetini ve yumuşak dokusunu da korur. Uzman, "Limonlar daha tazeyken, oda sıcaklığında daha hızlı olan kurumaya başladıkları zamana göre daha tatlı ve daha az asidiktirler " diyor.

YARIM LİMONLARI DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ

Sadece yarım limona ihtiyacınız varsa, diğer yarının açıkta kalan tarafını streç filmle kapatın, ağzı kapalı bir kaba koyun ve birkaç gün içinde kullanın. Limon suyu da birkaç gün aromasını koruyacağı için buzdolabında ağzı kapalı bir şişede saklanmalıdır. Daha uzun süre saklamak isterseniz, buz tepsisine koyun ve dondurun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan 7 süper yiyecekSahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan 7 süper yiyecek
Anahtar Kelimeler:
limon buzdolabı saklama kabı bozulmayan yiyecekler meyve ve sebzeler meyve ve sebze

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Müjdeyi küvette üstsüz pozla duyurdu

Müjdeyi küvette üstsüz pozla duyurdu

Çıplak pozlarına çocukları tepki göstermişti! Son görüntüsü gündemde

Çıplak pozlarına çocukları tepki göstermişti! Son görüntüsü gündemde

Nar gibi kızaran cevizpare tatlısı tarifi! Lezzetine şaşıracaksınız

Nar gibi kızaran cevizpare tatlısı tarifi! Lezzetine şaşıracaksınız

Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere leziz tarifler

Bugün iftarda ne pişirsem diyenlere leziz tarifler

Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan 7 süper yiyecek

Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan 7 süper yiyecek

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.