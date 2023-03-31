Bugüne kadar yanlış saklamışız! Limonu bu şekilde saklarsanız bir ay bozulmuyor

Meyve ve sebzelerin israf edilmesinden hoşlanmıyorsanız onları uzun süre saklayabilecek yöntemleri bilmeniz gerekiyor. Doğru adımlarla aldığınız sebzeleri bir ay boyunca saklamak mümkün olabiliyor. Uzmanlar limon saklamanın en yanlış yönteminin oda sıcaklığı ve açık bir şekilde buzdolabında durmak olduğunu belirtiyor. Hem aldığınız taze limonu hem de kesilmiş limonu uzun süre saklamak için farklı yöntemler bulunuyor.

HAVA GEÇİRMEZ BİR KAP ÖNEMLİ

Limon, doğru şekilde saklandığında buzdolabında bir aya kadar dayanabiliyor.Uzman, limonları mümkünse hava geçirmez bir kapta saklamanızı öneriyor. Bu sayede daha sulu kalır ve nem içeriğini daha uzun süre korur. Öte yandan, limon yeterince olgun değilse (yani yeşil ise), karakteristik sarı rengini alana kadar tezgahta bırakmalı ve ancak ondan sonra buzdolabına koymalısınız.

TAZEYKEN DAHA TATLI OLUYORLAR

Bunun için en iyi yer taze çekmece olacaktır. Limonları buzdolabında saklarsanız, sadece daha uzun süre dayanmakla kalmaz, aynı zamanda lezzetini ve yumuşak dokusunu da korur. Uzman, "Limonlar daha tazeyken, oda sıcaklığında daha hızlı olan kurumaya başladıkları zamana göre daha tatlı ve daha az asidiktirler " diyor.

YARIM LİMONLARI DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ

Sadece yarım limona ihtiyacınız varsa, diğer yarının açıkta kalan tarafını streç filmle kapatın, ağzı kapalı bir kaba koyun ve birkaç gün içinde kullanın. Limon suyu da birkaç gün aromasını koruyacağı için buzdolabında ağzı kapalı bir şişede saklanmalıdır. Daha uzun süre saklamak isterseniz, buz tepsisine koyun ve dondurun.

