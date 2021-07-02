Bugünlere onun sayesinde gelmiş! Ezgi Mola'dan şaşırtan paylaşım: "İlk dizim..."

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, çocukluğundan beri oyunculuk yapan ve figüranlıktan starlığa uzanmayı başaran isimlerden biri. Genelde komedi projelerinde seyirci karşısına çıkan Ezgi Mola, bugünlerde hem "Masumlar Apartmanı" hem de "Erşan Kuneri" dizileriyle ününe ün kattı. Bir sürü markanın da reklam yüzü olan ünlü oyuncu, günümüzün en popüler oyuncularından birine dönüştü. Üstelik, bunu çevresi ya da şansı sayesinde değil, figüranlık günlerinden beri fark edilen yeteneği sayesinde yaptı. ünlü oyuncunun son paylaşımıyla öğrendik ki, bu yeteneği fark eden ilk kişi bugün hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet.

"İlk dizim..."

Oyunculuğunun yanı sıra pek çok dizide ve filmde yönetmenlik de yapan Kartal Tibet, pek çok oyuncunun hayatına dokundu. Bu isimlerden birinin de Ezgi Mola olduğu ortaya çıktı.

Henüz ilk set tecrübelerinden "Karate Can" dizisinde figüranlık yaparken Kartal Tibet'in dikkatini çeken Ezgi Mola, o günleri şöyle anlatıyor: "1998 yılı... Çalıştığım ilk dizi, yönetmen Kartal Tibet. 'Diyalog yazın bu kıza' demişti. Ne şans..."

