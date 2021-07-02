MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bugünlere onun sayesinde gelmiş! Ezgi Mola'dan şaşırtan paylaşım: "İlk dizim..."

Bugünlere onun sayesinde gelmiş! Ezgi Mola'dan şaşırtan paylaşım: "İlk dizim..."

02.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını güldürmeye devam ediyor. Ama bugün hayatını kaybeden Kartal Tibet'i anarak onunla ilgili bilinmeyen bir anısını paylaştı.

Bugünlere onun sayesinde gelmiş! Ezgi Mola'dan şaşırtan paylaşım: "İlk dizim..."

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, çocukluğundan beri oyunculuk yapan ve figüranlıktan starlığa uzanmayı başaran isimlerden biri. Genelde komedi projelerinde seyirci karşısına çıkan Ezgi Mola, bugünlerde hem "Masumlar Apartmanı" hem de "Erşan Kuneri" dizileriyle ününe ün kattı. Bir sürü markanın da reklam yüzü olan ünlü oyuncu, günümüzün en popüler oyuncularından birine dönüştü. Üstelik, bunu çevresi ya da şansı sayesinde değil, figüranlık günlerinden beri fark edilen yeteneği sayesinde yaptı. ünlü oyuncunun son paylaşımıyla öğrendik ki, bu yeteneği fark eden ilk kişi bugün hayatını kaybeden ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet.

"İlk dizim..."

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kartal Tibet hayatını kaybetti! Karal Tibet kimdir, neden öldü?

Oyunculuğunun yanı sıra pek çok dizide ve filmde yönetmenlik de yapan Kartal Tibet, pek çok oyuncunun hayatına dokundu. Bu isimlerden birinin de Ezgi Mola olduğu ortaya çıktı.

Ezgi Mola Kartal Tibet story

Henüz ilk set tecrübelerinden "Karate Can" dizisinde figüranlık yaparken Kartal Tibet'in dikkatini çeken Ezgi Mola, o günleri şöyle anlatıyor: "1998 yılı... Çalıştığım ilk dizi, yönetmen Kartal Tibet. 'Diyalog yazın bu kıza' demişti. Ne şans..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görünce çılgına döndü! Çirkin mesajı ifşa ettiGörünce çılgına döndü! Çirkin mesajı ifşa etti
PARTNERSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiğiSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiği
Güle Güle çocukluğumuzun Tarkan'ıGüle Güle çocukluğumuzun Tarkan'ı
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Kartal Tibet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

İşçiler iki ayrı davadan tazminat kazandı

İşçiler iki ayrı davadan tazminat kazandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler!

Mehmet Ali Erbil'in yakın dostundan inanılmaz ifadeler!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İddialı dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi açıklandı

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

'Elmalı Davası' kararına isyan ettiler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.