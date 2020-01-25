Buket Aydın'dan Elazığ depremi sonrası paylaşım! 'Deprem üzerinden siyaset yapanlar...'

Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem başta Malatya olmak üzere çevre illeri de etkiledi. Ölü ve yaralıların olduğu depremle ilgili yapılan bazı paylaşımlarla sosyal medyada ana gündemin önüne geçti.

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın bu paylaşımlarla ilgili yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Aydın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Elazığ ve Malatya kalbimiz sizinle... Çok geçmiş olsun. Bazı şeyler okudum yazanlar adına ben utandım. Deprem üzerinden siyaset yapanlar sussun lütfen. Sonra tartışırsınız. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa dilerim. Vakit birlik olma vakti..."



