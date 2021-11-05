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Buket Aydın Emir Sarıgül sorularından rahatsız oldu! "O konu kapandı"

05.11.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emir Sarıgül ile yaşadığı çalkantılı aşkla sık sık gündeme gelen Buket Aydın aşk hayatıyla ilgili net konuştu.

Buket Aydın Emir Sarıgül sorularından rahatsız oldu! "O konu kapandı"

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşamasıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın aşk hayatıyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt verdi.

Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söyledi.

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Aydın "Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur" dedi.

Ekran Alıntısı

SERT İFADELER

Aydın'a muhabirler ise "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.


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Buket Aydın Emir Sarıgül
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