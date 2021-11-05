Buket Aydın Emir Sarıgül sorularından rahatsız oldu! "O konu kapandı"

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşamasıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın aşk hayatıyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt verdi.

Sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, muhabirlerin Emir Sarıgül sorularına yanıt vermek istemediğini söyledi.

Aydın "Özel hayatımın geneliyle ilgili konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur" dedi.

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Aydın'a muhabirler ise "Yine mi kapandı?" deyince ünlü spiker gerildi ve "Aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum" yanıtını verdi.



