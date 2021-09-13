Buket Aydın estetik sorularına fotoğrafla yanıt verdi

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Buket Aydın son dönemde iddialı dekolteleriyle de dikkat çekiyor. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemediğini söylese de her hareketiyle olay olan Buket Aydın takipçileriyle soru cevap yaptı.

Aydın, "Estetiksiz halinizle şu anki haliniz arasında dağlar var. Ona ne diyeceksiniz?" sorusuna, 12 yıl önceki karesini yayınlarak, "Ama sanırım şu an beni çok güzel buluyorsunuz sorun bu... Bu da güzel bir şey. Burada 24 yaşındayım ve bence o zamanda gayet iyiymiş tekrar söylüyorum yüzümde estetik operasyon yok" yanıtını verdi.

Sunucu, "Dolgu yaptırıyor musunuz? Yüzünüzde hangi işlemler var? (Cerrahi ya da değil)" sorusuna, "En çok gelen soru bu... Özellikle dudaklar hakkında... Ne dudağımda ne yüzümde herhangi bir cerrahi işlem yok.

Yüzümde botoks ve dolgu var ama çok değil belirli aralıklarla hafif dokunuşlar" cevabını verdi.





