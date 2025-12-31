MAGAZİN

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner O Ses Türkiye sahnesinde! Zuhal Topal kaç yaşında? Korhan Saygıner ne iş yapıyor?

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye sahnesinde yerini aldı. 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendiren ünlü çift performanslarıyla izleyenlerin beğenisini aldı. Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner hakkında da araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Zuhal Topal bu sene eşi Korhan Saygıner ile birlikte O Ses Türkiye sahnesinde yer aldı. Ekranların sevilen ismi eşiyle birlikte 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?' şarkısını seslendirdi.

Saçı, makyajı, mini elbisesi ve performansıyla geceye damga vuran Zuhal Topal ve eşi hakkında da araştırmalar hız kazandı. İşte ünlü çift hakkında tüm merak edilenler...

ZUHAL TOPAL KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.

Ekranla ilk tanışması ise 1994 yılında Kandemir Konduk'un "Palavra Aşklar" adlı dizisiyle Show Tv'de gerçekleşti.

Ardından üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi İç Mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında girdiği konservatuarın ikinci senesinde özel bir tiyatroda iki ayrı çocuk oyununda başrol oynadı ve 1997 yılında ise Müjdat Gezen' le birlikte Kanal D televizyonunda sunuculuk yaptı.

İlk başrolü konservatuarın son sınıfında Erdal Özyağcılar'ın kızı rolünde oynadığı "Sevda Kondu" adlı dizi oldu.

KORHAN SAYGINER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1976 yılında İzmir’de dünyaya gelen müzisyen Korhan Saygıner, dört kardeşin en küçüğüdür. Korhan Saygıner ilk albümünü 2005 yılında çıkardı. Bu albüm "Yaz Beni" adını taşımaktadır.

Korhan Saygıner, 2015 Eurovision Şarkı yarışmasında 1. olan My Nubmer One parçasının bestecisi Cihristos Dantis ile ortak bir şarkıya imza attı.

2008 yılında program sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal ile nikah masasına oturdu. İkilinin Lina isminde bir kızı var.

