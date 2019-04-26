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'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

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HABER  | 26.04.2019 21:17 | Son Güncelleme

Kanal D Haber Başkan ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın'ın görevlerine son verildiği iddia edildi. Bu akşam Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sundu.

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Buket Aydın'ın Kanal D Haber Başkanlığı ve ana haber spikerliği görevlerine son verildiği iddia edildi.

Buket Aydın bu akşam ekrana çıkmadı ve yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

TWITTER'DA TT OLDU

Buket Aydın'ın görevine son verildiği iddiası sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

KAHKAHASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.

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Buket Aydın Buket Aydın kovuldu mu? kanal d kanal d ana haber
 

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