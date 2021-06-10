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Buket Aydın ve Emir Sarıgül evleniyor mu? Açıklama geldi

10.06.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün ilişkileri Mart ayında bitmişti. Tekrar barıştıkları konuşulan çiftin, bugün nikah masasına oturacakları iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, evlilik iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Buket Aydın ve Emir Sarıgül evleniyor mu? Açıklama geldi

Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile sunucu Buket Aydın, bir süre aşk yaşamış ancak mart ayında ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Sarıgül, ayrılığın ardından Sibel Can ile görüşmeye başlamış hatta teknede birlikte görüntülenmişlerdi. Bu olayların ardından Aydın ve Sarıgül'ün barıştığı hatta bu akşam nikah masasına oturacakları ileri sürüldü.

"TEYİT ETMEDEN HABER YAPIYORSUNUZ, AYIP"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Buket Aydın, evlilik iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Bence yılın bombası ne biliyor musunuz? Bu yaptığınız yalan haber. Nasıl beni aramadan bu kadar emin bir ifade ile 'Bu akşam düğün var' dersiniz. Konu başkaları olunca teyit etmeden hiçbir şey yazamayan siz, ben olunca bir telefon açamıyor musunuz? Ayıp bu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Emir Sarıgül
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