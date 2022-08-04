Bulanık eş anlamlısı nedir? bulanığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bulanık, öz Türkçe bir kelimedir. Bulanmak fiilinden türeyerek bir sıfat haline gelmiştir. Anlaşılamayan konuşmalar, konular, kişiler veya net olmayan görüntüler, sesler ve benzeri durumlar için kullanılır.
Belirsiz olan, muğlak olandır. Arapça kökenli olan eş anlamlı sözcükleri de vardır. Ayan, açık, belli, berrak, net gibi kelimeler bu kelimenin zıt anlamlıları arasında yer alır.
Türk Dil Kurumu'nda bulunan beş farklı bulanık tanımı vardır. Bulanık kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler, bu tanımlara göre farklılık gösterir. Beş tane sıfat tanımı, bir tane de zarf tanımı bulunur. Bu tanımlar şunlardır:
Muş iline bağlı bir ilçenin adı olarak da geçer. Bu tanımlara göre verilen örnekler şunlardır:
Bulanık kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Donuk, mat, flu, belirsiz, muğlak, fersiz, kapalı, puslu, buldak, anlamsız, sisli, bulutlu (hava), anlaşılamayan, duru olmayan sözcük ve sözcük grupları bulanık yerine kullanılabilir.
Her kelimenin hangi anlamda kullanılmak istediği yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılır. Bulanık kelimesi için bazı örnek cümleler şunlardır: