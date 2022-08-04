Bulanık eş anlamlısı nedir? bulanığın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bulanık, öz Türkçe bir kelimedir. Bulanmak fiilinden türeyerek bir sıfat haline gelmiştir. Anlaşılamayan konuşmalar, konular, kişiler veya net olmayan görüntüler, sesler ve benzeri durumlar için kullanılır.

Belirsiz olan, muğlak olandır. Arapça kökenli olan eş anlamlı sözcükleri de vardır. Ayan, açık, belli, berrak, net gibi kelimeler bu kelimenin zıt anlamlıları arasında yer alır.

Bulanık eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu'nda bulunan beş farklı bulanık tanımı vardır. Bulanık kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler, bu tanımlara göre farklılık gösterir. Beş tane sıfat tanımı, bir tane de zarf tanımı bulunur. Bu tanımlar şunlardır:

Bulanmış olan, duru olmayan.

Bulutlu ve kapalı olan hava.

Açık seçik görünemeyen, net olmayan.

Donuk, anlamsız ve fersiz bakış, ifade.

Niteliği tam olarak anlaşılamayan.

Bulanmış ve duru olmayan bir biçimdeki sıvı ya da katı madde.

Muş iline bağlı bir ilçenin adı olarak da geçer. Bu tanımlara göre verilen örnekler şunlardır:

Koltuğuna oturdu, Haliç'in bulanık sularına daldı. (Falih Rıfkı Atay)

Bulanık görüntü.

Dimdik oturuyor, bulanık ve ıslak gözlerle ona bakıyordu. (Peyami Safa)

İzmir Bursa yolculuğundan dönüşümde ben böyle bulanık bir politika havası içinde bulmuştum. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Bir musluğu açtığınız zaman bile su evvela bulanık gelir. (Necip Fazıl Kısakürek)

Bulanık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Bulanık kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Donuk, mat, flu, belirsiz, muğlak, fersiz, kapalı, puslu, buldak, anlamsız, sisli, bulutlu (hava), anlaşılamayan, duru olmayan sözcük ve sözcük grupları bulanık yerine kullanılabilir.

Bulanık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Her kelimenin hangi anlamda kullanılmak istediği yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlaşılır. Bulanık kelimesi için bazı örnek cümleler şunlardır: