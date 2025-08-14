Bulanık görüyordu, doktora gidinde şok yaşadı! Bakın gözünün içinden ne çıktı

Hindistan'da 35 yaşındaki bir adam, sekiz ay boyunca sol gözüyle alakalı görme problemi yaşadı.

GÖZÜN İÇİNDEN SOLUCAN ÇIKTI

Göz doktoruna giden adama çeşitli tetkikler yapıldı. Kısa süre içinde adamın gözünün arka kısmında hareket eden küçük bir solucan olduğu ortaya çıktı. Muayenede gözün kanlanmış ve iltihaplı olduğu, göz bebeğinin genişlemiş ve sabit kaldığı tespit edildi. Görme keskinliği 20/80 olan hastanın göz içine yapılan incelemede parazit fark edildi.

Doktorlar, ''pars plana vitrektomi'' yöntemiyle gözün içindeki jel kıvamındaki sıvının bir kısmını alarak hayvanı çıkardı. Operasyonda, cihazın parazitin kuyruğunu vakumlayarak canlı şekilde dışarı çektiği kaydedildi.