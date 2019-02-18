Bulaşık makinesinin daha verimli çalışması ve uzun süre dayanması için uygulanması gereken püf noktaları

Bulaşık makinesi her yıl yenilen bir ürün değildir. Hemen hemen hepimiz, bir kez alınca uzun yıllar kullanmayı ümit ederiz. Hele bir de temizliğe büyük önem veriyorsanız işte bu bilgiler sizin için hayat kurtarıcı niteliğinde olacaktır. Bahsedeceğimiz püf noktaları sayesinde ikinci kez yıkanmaya gerek kalmayan tabaklar, bardaklar olacak ve böylelikle tasarruf sağlamış olacaksınız...

Makineyi çok fazla doldurmayın

Makinenin püskürteceği suyun tüm bulaşıklara değmesine izin verin. Bunun için makineyi çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Aksi halde bulaşıkların hepsi dilediğiniz gibi temizlenmeyecektir.

Uzun ve geniş tabakları alt sepete, makinenin kenarlarına doğru yerleştirin. Cam gibi hassas malzemeleri ise üst rafa yerleştirin. Böylelikle en az hasarı almış olacaklardır. Plastik malzemeleri makinede yıkamamaya özen gösterin. Makinenin alt orta kısımlarına en kirli eşyaları yerleştirin.

Makineyi daha uzun süreli kullanmak için bulaşıkları, makineye yerleştirmeden önce mutlaka musluk suyundan geçirin. Bunu yapmadığınız sürece yemek artıkları makineden birikecek ve böylelikle makinenin ömrü kısalacaktır.