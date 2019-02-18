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Bulaşık makinesinin daha verimli çalışması ve uzun süre dayanması için uygulanması gereken püf noktaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bulaşık makinesi elimizi kolaylaştıran en önemli mutfak gereçlerinden biridir. Kullanımı da son derece basit ve pratiktir; bulaşık çıktıkça makineye doldurur, detarjanı ekler ve çalıştırırız. Ancak zaman zaman bulaşıkların istediğimiz gibi yıkanmadığını görürüz. Çok daha temiz mutfak gereçleri ve elbette daha uzun ömürlü bir makine için bilmeniz gereken birkaç önemli bilgi var!

Bulaşık makinesinin daha verimli çalışması ve uzun süre dayanması için uygulanması gereken püf noktaları

Bulaşık makinesi her yıl yenilen bir ürün değildir. Hemen hemen hepimiz, bir kez alınca uzun yıllar kullanmayı ümit ederiz. Hele bir de temizliğe büyük önem veriyorsanız işte bu bilgiler sizin için hayat kurtarıcı niteliğinde olacaktır. Bahsedeceğimiz püf noktaları sayesinde ikinci kez yıkanmaya gerek kalmayan tabaklar, bardaklar olacak ve böylelikle tasarruf sağlamış olacaksınız...

Makineyi çok fazla doldurmayın

Makinenin püskürteceği suyun tüm bulaşıklara değmesine izin verin. Bunun için makineyi çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Aksi halde bulaşıkların hepsi dilediğiniz gibi temizlenmeyecektir.

2

Uzun ve geniş tabakları alt sepete, makinenin kenarlarına doğru yerleştirin. Cam gibi hassas malzemeleri ise üst rafa yerleştirin. Böylelikle en az hasarı almış olacaklardır. Plastik malzemeleri makinede yıkamamaya özen gösterin. Makinenin alt orta kısımlarına en kirli eşyaları yerleştirin.

1

Makineyi daha uzun süreli kullanmak için bulaşıkları, makineye yerleştirmeden önce mutlaka musluk suyundan geçirin. Bunu yapmadığınız sürece yemek artıkları makineden birikecek ve böylelikle makinenin ömrü kısalacaktır.

Doğru programı seçmek, makinenin ömrünü uzatır. Eğer çok kirli bulaşığınız yoksa ve az miktarda kirliniz varsa bunun için kısa program tercih edin.

Makinenin sıcaklık derecesi önemli

3

50 derece bulaşıklar için ideal bir sıcaklıktır. 50 derecenin üstü makineye zarar verebilir; ısı yükseldiğinde makinedeki plastik parçalar hasar görebilir.

Bulaşık makinesinin temizliğine dikkat edin

Ayda bir kez makinenin pervanesini ve süzgeç bölümünü söküp temizleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem makinenin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.


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