Bulaşık makinesinin içine yarım limon koyun! Bakın neler olacak

Limon, mutfak dışında birden fazla alanda değerlendirilebilen doğal bir üründür. Yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra mutfak temizliğinde de limondan fayda sağlayabilirsiniz.,

Suyunu kullandığınız limonu çöpe atmayın. Bunun yerine yarım limonu veya bir limon dilimini bulaşık makinesinin çatal, bıçak kabına veya makinenin herhangi bir alanına yerleştirin ve makineyi çalıştırın.

Make your dishes smell fresh and look spotless by tossing a lemon wedge in your dishwasher: http://t.co/UocmorTFfm pic.twitter.com/M1joI0a38p