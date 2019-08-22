YEMEK

Bulaşık makinesinin içine yarım limon koyun! Bakın neler olacak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kullandığınız limonları çöpe atmak yerine onları etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz. İsrafa son veriyoruz ve elimizdeki ürünlerden sonuna kadar fayda sağlıyoruz :)

Bulaşık makinesinin içine yarım limon koyun! Bakın neler olacak

Limon, mutfak dışında birden fazla alanda değerlendirilebilen doğal bir üründür. Yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra mutfak temizliğinde de limondan fayda sağlayabilirsiniz.,

iStock-948602182 (2)

Suyunu kullandığınız limonu çöpe atmayın. Bunun yerine yarım limonu veya bir limon dilimini bulaşık makinesinin çatal, bıçak kabına veya makinenin herhangi bir alanına yerleştirin ve makineyi çalıştırın.

Limon, antibakteriyel özelliği ve düşük pH değeri sayesinde mucize temizlik ürünüdür. Makinenin içine koyduğunuz limon bulaşıkların daha iyi yıkanmasını sağlar ve aynı zamanda makinenin iç kısmına fresh bir koku sağlar. Son derece doğal olan bu yöntemi siz de deneyebilirsiniz.

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydalarıHamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları
Yayın balığından şiş kebapYayın balığından şiş kebap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
limonun faydaları mutfak tüyoları pratik bilgiler bulaşık makinesi temizliği

En Çok Okunan Haberler

Şaşırtan paylaşım! 'Kafayı yersin'

Şaşırtan paylaşım! 'Kafayı yersin'

Tasarımı olay oldu! 'Büyük bir tampona benziyor'

Tasarımı olay oldu! 'Büyük bir tampona benziyor'

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

Dişlerin sararmasına neden olan 7 yiyecek

Dişlerin sararmasına neden olan 7 yiyecek

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

Cenazende ağlatmaz, düğününde oynatmaz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları

Hamur işlerinin vazgeçilmezi mahlebin sağlığımıza olan faydaları

Yayın balığından şiş kebap

Yayın balığından şiş kebap

Sağlığınız için haftada 2 kez kırmızı et tüketin

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

Dişlere zarar veren 7 yiyecek ve içecek

Dişlerin sararmasına neden olan 7 yiyecek

Her gün muz yemeniz için 9 sağlıklı neden

Her gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyor

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.