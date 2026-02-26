Lastik gibi et tarih oluyor! Sadece bir çay kaşığı eti pamuk gibi yapıyor

Pişirdiğiniz kuşbaşı etler genelde sert ve lastik gibi mi oluyor? Uygun marine, doğru et seçimi ve pişirme tekniği ile artık yemeğiniz ağızda dağılan bir kıvama ulaşacak.

MARİNE ETMEK ŞART

Marine işlemi lifleri gevşetir ve etin yumuşamasını sağlar. Peki hangi malzemeler ile marinasyon yapılabilir?

Yoğurt + zeytinyağı

Soğan suyu

Süt

Kefir

Limon suyu veya sirke (fazla kaçmadan)

En az 2–3 saat, mümkünse 1 gece buzdolabında bekletin.

DOĞRU ET SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Yumuşak bir et için ilk adım doğru bölgeyi tercih etmektir. Dana eti kullanıyorsanız: Antrikot, kontrfile, bonfile gibi daha az çalışan kas grupları tercih edilmelidir. Sinirli ve çok yağsız etler daha sert olur. Hafif mermerimsi yağ dağılımı olan et daha lezzetli ve yumuşak pişer.

ETİ ODA SICAKLIĞINA GETİRİN

Buzdolabından çıkan eti direkt tavaya atmak, şok etkisi yaratır ve sertleşmesine neden olur. Pişirmeden 20–30 dakika önce dışarı çıkarın.

YÜKSEK ATEŞTE MÜHÜRLEYİN

Tavayı yüksek ateşte ısıtın ve eti kalabalık olmayacak bir şekilde birkaç dakika arkalı önlü ete pek dokunmadan (sulandırmadan) pişirin. Tuzu en başta değil, mühürleme sonrası veya pişmeye yakın eklemek daha iyi sonuç verir.

Erken tuz, etin suyunu bırakmasına neden olabilir.

KARBONAT HİLESİ

Çok az miktarda karbonat (1 kg ete 1 çay kaşığı) lifleri yumuşatır. Ancak fazla kullanılırsa tat bozulur. Bu yüzden miktarına dikkat edilmeli.