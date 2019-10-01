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Muğla'da bulaşık yıkama kavgası hapishanede bitti!

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GÜNDEM  | 01.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Muğla'da bulaşık yıkama tartışması yüzünden eşini darp ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Muğla'da bulaşık yıkama kavgası hapishanede bitti!

Karagedik Mahallesi'nde yaşayan Hacer H. ile eşi Halit H. arasında bulaşık yıkama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit H, darbettiği öne sürülen eşi Hacer H'yi Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hacer H, darp raporu alarak eşi hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Halit H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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Muğla bulaşık yıkama kavgası hapishaneye girdi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kıraç ‘ın çok doğru açıklama yaptığını şimdi daha iyi anlıyorum
La bunlar hep senin yüzünden Kıraç :)
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