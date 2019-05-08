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Buldukları yavru sansarları biberonla beslediler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Tercan ilçesi yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru 2 kaya sansarı, biberonla beslenip, koruma altına alındı.

Tercan ilçesine bağlı Edebük köyü yakınlarında vatandaşlar yavru 2 kaya sansarıyla karşılaştı. 3- 4 günlük olduğu tahmin edilen yavruların annelerini göremeyen vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerce teslim alınan yavrular, gerekli bakımları yapılıp, biberonla beslendikten sonra Kars Kafkas Üniversitesi-Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan sansar Biberon

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