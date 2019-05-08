Buldukları yavru sansarları biberonla beslediler

Tercan ilçesine bağlı Edebük köyü yakınlarında vatandaşlar yavru 2 kaya sansarıyla karşılaştı. 3- 4 günlük olduğu tahmin edilen yavruların annelerini göremeyen vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerce teslim alınan yavrular, gerekli bakımları yapılıp, biberonla beslendikten sonra Kars Kafkas Üniversitesi-Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. (DHA)



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