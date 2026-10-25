YouTube'da o özellik değişiyor: 10 yıla yakın süredir kullanılıyordu!

YouTube, mobil uygulamalarında daha kesintisiz bir Ana Sayfa deneyimi sunmak amacıyla bir dizi güncelleme başlatıyor. Bu değişikliklerin ilk aşamasında, uygulamanın üst kısmındaki gezinme çubuğu yeniden tasarlanarak farklı içerik türleri için ayrı akışlar ekleniyor.

YOUTUBE'DA ABONELİKLER SEKMESİNİN YERİ DEĞİŞİYOR

Yeni tasarımla birlikte Abonelikler sekmesi, alt menüdeki dördüncü konumundan kaldırılarak Ana Sayfa'nın üst kısmına taşınıyor. Bu yıl içinde daha önce test edilmeye başlanan değişiklikle birlikte Abonelikler, üst menüde Ana Sayfa'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Abonelikler sekmesi, üst menüde kırmızı bir alt çizgiyle gösteriliyor. Bu sekme, 2017'den bu yana, yani 10 yıla yakın süredir YouTube'un alt gezinme çubuğunda bulunuyordu.

Yenilenen üst menüde Abonelikler'in ardından Canlı, Müzik ile Filmler ve TV için ayrı akışlar yer alıyor.

Bu düzenlemenin olumlu bir yanı da YouTube'un yan gezinme menüsünü ortadan kaldırması.

YOUTUBE'A KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR İÇERİK AKIŞLARI GELİYOR

Arayüz değişikliğiyle birlikte YouTube, kullanıcıların kendi ilgi alanlarına göre içerik akışları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özellik de sunuyor.

Hem mobil cihazlarda hem de web'de kullanılabilen ve web ile senkronize edilen özel akışlar, kullanıcıların görmek istedikleri içerikleri kendi kelimeleriyle tanımlamasına dayanıyor.

Özel bir akış oluşturmak için Ana Sayfa'nın üst kısmındaki "+" simgesine dokunmak ve istenen konuyu, kanalları veya aranan havayı tarif etmek yeterli oluyor.

Örneğin kullanıcılar, "İşten sonra rahatlamama yardımcı olacak 10 dakikadan kısa rehberli meditasyonlar" şeklinde bir açıklama yaparak ilgi alanlarına uygun yeni bir içerik akışı oluşturabiliyor.

Oluşturulan özel akışlar, Ana Sayfa ve Abonelikler sekmelerinin ardından üst menüde gösteriliyor. Böylece kullanıcılar istedikleri zaman bu akışlara geri dönebiliyor. Ayrıca her akışın üst kısmındaki metin kutusu aracılığıyla içerik tercihleri değiştirilebiliyor.

ÜCRETSİZ VE PREMİUM KULLANICILARA FARKLI SINIRLAR

YouTube'un yeni özel akış özelliğinde, ücretsiz kullanıcılarla Premium aboneleri arasında bir fark bulunuyor.

Ücretsiz YouTube kullanıcıları aynı anda en fazla 3 aktif özel akış kaydedebilirken, YouTube Premium aboneleri için bu sınır 8'e çıkıyor.

Özel akışlar ilk etapta ABD'de bulunan ve YouTube hesaplarına giriş yapmış kişilere mobil cihazlarda ve masaüstünde İngilizce olarak sunulmaya başlanıyor.

Özellik, ilerleyen dönemde daha fazla ülkede kullanıma sunulacak.

Kaynak: 9to5Google