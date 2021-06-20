Bülent Düzgünoğlu kimdir? Bülent Düzgünoğlu kaç yaşında ve nereli?

Bülent Düzgünoğlu 1998 yılından beri televizyonda ve sinema perdelerinde çeşitli şekillerde rol almıştır. İlk televizyon deneyimini Suç Dosyası adlı dizideki rolüyle yaşayan Bülent Düzgünoğlu, beyaz perdede ise ilk defa Üçüncü Sayfa filmiyle yer almıştır. Baş Belası dizisindeki rolüyle oldukça merak edilen Bülent Düzgünoğlu kimdir?

BÜLENT DÜZGÜNOĞLU KİMDİR?

27 Mart 1973 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bülent Düzgünoğlu, lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini ise 2007 yılında Suç Dosyası adlı dizide yaşamıştır. Başarılı oyuncu Bülent Düzgünoğlu, aynı zamanda Adı Efsane adlı dizide de Seyfi rolünde oynamıştır. Bülent Düzgünoğlu, söz konusu bu dizide Rojda Demirer, Gökçe Bahadır ve Erdal Beşikçioğlu gibi çeşitli isimlerle beraber rol almıştır.

Bülent Düzgünoğlu, bu zamana kadar Kurt Kanunu, Paramparça, Kayıp Şehir, Aşk Bir Hayal, Gece Gündüz ve Kiraz Mevsimi gibi çeşitli projelerde görev almıştır.

Bunun yanı sıra Vatanım Sensin ve Bozkır dizilerinde de yer almıştır. Başarılı oyuncu son olarak Şeref Sözü adlı dizide Sefer karakterine hayat vermiştir.

Günümüzde ise ATV ekranlarında her Pazar izleyici ile buluşan Baş Belası adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.



