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Bülent Ersoy: 17 saat uçacağım, bir hap atar uyurum

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

Usta yorumcu Bülent Ersoy, önceki akşam Kartal'da bulunan bir mekanda sahne aldı. Performans öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, şık giyimi ile yine dikkat çekerken “Bugün yine çok güzelim“ diyerek meşhur kahkahasını attı.

Bülent Ersoy: 17 saat uçacağım, bir hap atar uyurum

Mekanı tıklım tıklım dolduran Diva, gazetecilerin ”Sizce kıskanılıyor musunuz?” sorusu üzerine “Bazıları kendi aralarında kavga ediyor, beni kıskanan yok. Ben ayrı bir yerdeyim, ancak hepsini çok severim. Seda, Sibel, Ebru, Muazzez, bir çok isim var. Onlar benim dostlarım” dedi.

DİVA USULÜ EMPATİ ”BEN KÜRK GİYERKEN ÇOCUKLAR ÜŞÜRSE ÜZÜLÜRÜM”

Caner Erkin, Şükran Ovalı, Hadise gibi isimlerin yanı sıra kendisininde dahil olduğu ve 2000 çocuğun eğitim masrafını karşılayan sosyal sorumluluk projesi hakkında da konuşan Diva, “Bunlar konuşulmaz, çünkü çok ayıp olur. Ben kürkleri giyerken, her türlü lükse sahip olurken oradaki çocuklar üşüyor. O yavrularım üşürse, benimde üşümem lazım. Ne yapmamız gerekirse yaparız, ücreti önemli bile değil. Onlar okusun, ben eğitime çok önem veriyorum, askere ve okumaya azametle çok önem veriyorum” dedi.

HAP ALIR, UÇARIM…

Tarkan’dan aldığı parçaya klip çekeceğini belirten Diva, “İnşallah yakın zamanda çekimlere başlayacağız, bugün yarın derken 1 yıl geçti” dedi. Yakın zamanda da yurt dışı turnesine çıkacağını belirten ve ilk durak olarak Avusturalya’ya gidecek olan Diva, “17 saat uçacağım, bir hap atar uyurum. İlk gittiğim zaman rahmetli Oya Aydoğan hap vermişti, baygın gitmişim gözümü Malezya’da açtım” diyerek kahkaha attı.



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