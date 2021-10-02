MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy ateş püskürdü: "İki kez hapse girdim, yargılanmaları için tüm servetimi vereceğim"

Bülent Ersoy ateş püskürdü: "İki kez hapse girdim, yargılanmaları için tüm servetimi vereceğim"

02.10.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sahte PCR testi davası kapsamında 21 orkestra çalışanı tutuklanmış olan Bülent Ersoy, olay sonrası sosyal medya hesabından takipçileri için bir açıklamada bulundu. Ersoy, açıklamasında "Hayatım boyunca adaletsizliğe hiç prim vermedi. Kendim de iki kez hapse girdim." ifadelerini kullandı ve orkestrasının suçsuzluğunun ispatlanması için bütün servetini vereceğini söyledi.

Bülent Ersoy ateş püskürdü: "İki kez hapse girdim, yargılanmaları için tüm servetimi vereceğim"

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un KKTC’de bir otelde vereceği konserin orkestra elemanları, ülkeye sahte PCR testi ile girmeleri sebebiyle 1 aydır otelde gözaltında tutuluyordu. 21 müzisyen önceki gün mahkemeye çıkmıştı. Mahkeme sonrası ise müzisyenler hakkında tutuklama kararı verildi. Hapse gönderilmiş olan müzisyenler için hükmün 4 Ekim’de açıklanması bekleniyor. Ekibe sahte belgeleri sağlamış olan Yılcay Takar ve Mehmet Öz ile otelin genel müdürü Süleyman Leventoğlu ise, 20’şer bin lira kefalet ile birlikte serbest bırakılmıştı.

"TEBLİĞ EDENLERİN HİÇ Mİ SUÇLARI YOKTU?"

Gelişmenin ardından Bülent Ersoy, Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulundu:

“Adalet herkes içindir. Adalet herkesten üstündür. Adalet karşısında herkes eşittir. Peki o zaman Kıbrıs’a benimle konser vermeye giden 21 müzisyen dostlarımın ellerine tutuşturulan sahte PCR raporu alan adı geçen otelin sayın genel müdürü Süleyman Bey’in ve bu raporları tanzim eden hatır gönül ve kazanç için sahtekârlık yapan sayın doktor hemşire ve hastanenin onayladığı resmi belgeleri tanzim ve tebliğ eden kişilerin hiç mi suçları yoktu da ada içerisinde elleri kollarını sallayarak ortalarda yüzsüzce dolaşıyorlar ve serbestler. Benim ekmek parası için hayat savaşı veren sevgili arkadaşlarım bugün elleri kelepçeli bir şekilde hapse atıldı. Sizin adanızda adalet kişilere göre değişim mi gösteriyor?”

1630397314118-1630215215005-bulent

"İKİ KEZ HAPSE GİRDİM, KİMSELERDEN YARDIM DİLENMEDİM"

“Hayatım boyunca adaletsizliğe hiç prim vermedim. Kendim de iki kez hapse girdim. Kimselerden de yardım dilenmedim… Çünkü o suçları işlemiştim. Cezasını da çekmekle mükelleftim. Bu konuyla ilgili bugüne kadar 21 arkadaşım ve dostuma mahkemelerinde ters bir reaksiyon oluşmasın adına herhangi bir şekilde zarar gelmesin diye evet sustum. Onlarla sadece telefonda konuşarak gerek maddi gerek manevi ilgimi alakamı, sevgimi bağlılığımı hep hissettirmeye çalıştım. Ailelerine maddeten yardım ettim. Bir saz arkadaşımın hamile eşini yatırdığım çok ünlü bir hastanede doğumunu yaptırttım. Hatta ve hatta kendileri de teveccüh buyurup yeni doğan evlatlarının ismini Bülent koymuş. Ben bütün bunları yaparken yardımlarımı şova dönüştürmeden, sağ elin verdiğini sol el görmemeli, bilmemeli terbiyesi içerisinde hareket ettim. Bu hayatım boyunca da böyle oldu.”

bulent_ersoy_kuaforum_sensin_den_neden_ayrildi_h3361_bf5a9

“O KELEPÇELİ ELLERİ GÖRDÜKTEN SONRA..."

“Yani kısacası elimin erdiği, gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da… Bugüne kadar da sustum ama artık bugün o kelepçeli elleri gördükten sonra hak aramak nasıl oluyormuş göreceğiz, görüşeceğiz. Aslında ben de bu konudan maddi ve manevi olarak son derece zarar ve ziyanını yaşadım ve yaşıyorum da… Ekibimin olmayışı nedeniyle tüm alınmış işlemi iptal etmek zorunda kaldım. Manevi acı ve ziyana gelince onun zaten karşılığı yok. Türkiye’nin en iyi avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü Süleyman beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim.”

3196683_810x458

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE GİDECEK

“Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları içinde kalmayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de bu hakkımı ve haklarımızın son nefesime kadar mücadelesini vereceğim.”

bulent-ersoy-kimdir_16_9_1600342704-670x371

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdiSelin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştuBir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştu
Çılgınlıkta ablasını solladı! Kalçasını gösterdiÇılgınlıkta ablasını solladı! Kalçasını gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Antalya'da pitbull dehşeti! Sosyal medya ayağa kalktı

Antalya'da pitbull dehşeti! Sosyal medya ayağa kalktı

1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme!

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.