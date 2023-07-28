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Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villasına havuz ve bahçe yaptırdı! Bakın ne kadar ödedi

28.07.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzıyla ve lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti. Diva, havuz, tropikal bahçe ve kış bahçesi yaptırmak için bakın ne kadar harcadı.

Bülent Ersoy hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri; aynı zamanda kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan kumaşçısına gitmiş ve 4.5 saat kaldığı mağazada 600 bin TL harcamıştı.

Diva şimdi de Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçti. Bülent Ersoy 100 milyon TL'lik villasına Kleopatra havuzu, tropikal ve kış bahçesi yaptırdı.

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Ersoy bunun için ise 10 milyon TL harcadı. (2. Sayfa)


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