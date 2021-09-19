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Bülent Ersoy, 'canlı yayına alkollü çıktı' iddiasına Benzemez Kimse Bize'de yanıt verdi!

19.09.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, Star TV'de yayınlanan Benzemez Kimse Bize programıyla seyirci karşısına çıktı. Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu ve canlı olarak yayınlanan programda Bülent Ersoy'un cümleleri toparlayamaması ve hareketleri dikkat çekti. Sosyal medyadaki 'canlı yayına alkollü çıktı' iddialarına yanıt veren ünlü sanatçı Ersoy, "Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in yeni programı Benzemez Kimse Bize, 19 Eylül Pazar akşamı canlı yayında ekranlara geldi. Programın ilk konuğu ise ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe oldu.
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Canlı yayında şarkılar söyleyen ünlü sanatçılar izleyenleri eğlenceli anlar yaşattı.

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Ancak Bülent Ersoy'un canlı yayındaki konuşmaları ve hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

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Programdaki tavırları nedeniyle Twitter'da en çok konuşulan konular listesine ilk sıradan giriş yapan Bülent Ersoy'un sunucusu olduğu Benzemez Kimse Bize programına alkollü çıktığı iddia edildi.

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"HİÇ ÇEKİNMEM SÖYLERİM AMA BİR YUDUM İÇMEDİM"

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara Bülent Ersoy'dan yanıt gecikmedi.
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Bülent Ersoy, "Twitter'da bir şeyler yazmışlar. 'Son derece içkili' demişler. Ağzıma bir yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim. Hiç de çekinmem ama bir yudum bir şey içmedim. Sadece heyecan bu. İlk mektep talebesi gibi sizlerden korkum heyecanım oldu. 'Acaba nasıl bulacaklar, beğendirebilecek miyim?' Bunun heyecanı içindeyim. İnsanların görüşlerine çok saygı duyuyorum. Onların sayelerinde buralara geldik" şeklinde konuştu.

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Mustafa Keser de "Programı açarken heyecandan ellerimiz titriyordu. İçki falan yok" dedi.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Benzemez Kimse Bize ve Bülent Ersoy Twitter'da trending topic oldu. İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:

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Star TV Bülent Ersoy Mustafa Keser Yıldız Tilbe
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