Bülent Ersoy çıldırdı! Kokuşmuş et yerdirdiler

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Etiler'de bir kebapçıda görüntülendi. Çıkışta moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Bülent Ersoy, mekanda yediği etin koktuğunu iddia ederek mekan sahibine ateş püskürdü.

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Mekan çıkışında objektiflere yansıyan Bülent Ersoy, "Moralim çok bozuk, bana kokmuş etleri yedirdiler. Yani böyle bir şey olamaz. Etler resmen kokuyordu!" dedi.

Mekanda böyle bir durum yaşadığına üzülen Bülent Ersoy "Burada böyle bir şey nasıl olur?" diyerek bağırmaya başladı.