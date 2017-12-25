MAGAZİN

Bülent Ersoy çıldırdı! Kokuşmuş et yerdirdiler

MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 11:52 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yemek çıkışı görüntülenen Bülent Ersoy, "Bozuk etleri yedirdiler bana. Resmen kokuyordu." diyerek restoran sahibine ateş püskürdü

Bülent Ersoy çıldırdı! Kokuşmuş et yerdirdiler

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün Etiler'de bir kebapçıda görüntülendi. Çıkışta moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Bülent Ersoy, mekanda yediği etin koktuğunu iddia ederek mekan sahibine ateş püskürdü.

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Mekan çıkışında objektiflere yansıyan Bülent Ersoy, "Moralim çok bozuk, bana kokmuş etleri yedirdiler. Yani böyle bir şey olamaz. Etler resmen kokuyordu!" dedi.

Mekanda böyle bir durum yaşadığına üzülen Bülent Ersoy "Burada böyle bir şey nasıl olur?" diyerek bağırmaya başladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy bozuk et

En Çok Okunan Haberler

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! Yolcular dondu kaldı

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler! Yolcular dondu kaldı

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme

Asgari ücretle ilgili yeni gelişme

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Fox TV'de flaş gelişme...4 program bitiyor!

Son dakika: Şemdinli'den art arda acı haberler: 3 asker şehit

Son dakika: Şemdinli'den art arda acı haberler: 3 asker şehit

Şok gerçek gizli kamerada! Eşi banyoya gidince...

Şok gerçek gizli kamerada! Eşi banyoya gidince...

Arda Turan: Beşiktaş'a 'Evet' dedim!

Arda Turan: Beşiktaş'a 'Evet' dedim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt

Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi tamamen sildi

Seçkin Piriler Kaan Tangöze'yi tamamen sildi

Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı mı?

Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı mı?

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!

Bestemsu Özdemir'den 'ihanet' açıklaması!

"Seni çekemeyen anten taksın!"

"Seni çekemeyen anten taksın!"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.