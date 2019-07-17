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Bülent Ersoy FaceApp'e meydan okudu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Sanatçı Bülent Ersoy, ünlüler arasında yayılan yaşlandırma fotoğraflarına meydan okudu. Instagram hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Ben yaşsız bir kadınım" dedi.

Bülent Ersoy FaceApp'e meydan okudu

Sosyal medyanın yeni akımı olan yaşlandırma furyasına son olarak aralarında Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ahmet Kural ve Defne Samyeli gibi isimlerde dahil oldu. Diva Bülent Ersoy ise akıma bambaşka bir yorumla katıldı.

Kişisel hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Instagram'daki yaşlandırma rüzgarına üzerinde hiç oynamadığım bu fotoğrafımla katılıyorum. Çünkü benim gençleştirme ve yaşlandırma programına ihtiyacım yok. Ben yaşsız bir kadınım" ifadelerini kullandı.

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ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAPTI

Bülent Ersoy'un fotoğrafına Demet Akalın "Bravo Diva" yorumunu yaparken şarkıcı Sevda Demirel de "Sen çok güzel bir kadınsın bir çok kadından daha zarif. Seni seviyorum" dedi.

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