Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi Sapanca’da bulunan bir otelde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ersoy’un sahne öncesi talep ettiği istekler duyanları şaşırtıyor.

Bülent Ersoy'un 1 TIR dolusu eşyası 31 Aralık gecesi sahne alacağı otelin kral dairesine doğru yola çıktı. Ersoy, bununla da kalmayıp özel olarak verdiği siparişlerle adeta ziyafet yapmaya hazırlanıyor.

YILDIZLI ŞEF GELİYOR

Diva, yılbaşı gecesi sahne performansının ardından gerçekleştireceği yılbaşı ziyafetiyle de çok konuşulacak. İspanyanın güneyinde yer alan Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakozlar ve pavuryalar ile birlikte Rusya'dan özel olarak getirtilen beluga siyah havyar Diva'nın yemek menüsünde bulunuyor.

Yılbaşı ziyafetini hazırlaması için Michelin yıldızlı ünlü bir şef ise Fransa’nın başkenti Paris'ten yola çıktı. (Sözcü)



