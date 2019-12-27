MAGAZİN
  4. Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Sapanca'da bir otelde 31 Aralık gecesi sahne almaya hazırlanan Bülent Ersoy'un otel yönetiminden talep ettiği istekler şaşırttı. Diva istekleriyle dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’i gölgede bıraktı.

Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

Bülent Ersoy, yılbaşı gecesi Sapanca’da bulunan bir otelde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ersoy’un sahne öncesi talep ettiği istekler duyanları şaşırtıyor.

Bülent Ersoy'un 1 TIR dolusu eşyası 31 Aralık gecesi sahne alacağı otelin kral dairesine doğru yola çıktı. Ersoy, bununla da kalmayıp özel olarak verdiği siparişlerle adeta ziyafet yapmaya hazırlanıyor.

YILDIZLI ŞEF GELİYOR

Diva, yılbaşı gecesi sahne performansının ardından gerçekleştireceği yılbaşı ziyafetiyle de çok konuşulacak. İspanyanın güneyinde yer alan Marbella'nın Puerto Banus Limanı'ndan getirilecek her biri 10 kg ağırlığındaki 10 adet ıstakozlar ve pavuryalar ile birlikte Rusya'dan özel olarak getirtilen beluga siyah havyar Diva'nın yemek menüsünde bulunuyor.

Yılbaşı ziyafetini hazırlaması için Michelin yıldızlı ünlü bir şef ise Fransa’nın başkenti Paris'ten yola çıktı. (Sözcü)

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Bülent Ersoy istek Bülent Ersoy 2020

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Sevilen dizilerin hayranlarına kötü haber!

Sevilen dizilerin hayranlarına kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı

Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı

'Enes Batur öldü' iddialarına Enes Batur'dan cevap!

'Enes Batur öldü' iddiaları olay oldu!

Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Burak Özçivit'ten Karan açıklaması: Şimdi konuşmam doğru değil

Karan'a reklam geldi mi? Bakın ne dedi!

Eşi Bülent Şakrak ile tatile çıkan Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!

Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.