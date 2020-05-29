Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu! Yarışmadan ne kadar kazanacak?

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Bülent Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanmaya devam edecek olan Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi olacak.

Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

Yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir fiyata el sıkışan Bülent Ersoy'un, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.



