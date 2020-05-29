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Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu! Yarışmadan ne kadar kazanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 21:56 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, ekranlara geri dönüyor. Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin isimli yarışmada jüri üyeliği yapacak. Ersoy, imza attığı yeni işinden aylık 3 milyon 250 bin lira kazanacak.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu! Yarışmadan ne kadar kazanacak?

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Bülent Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanmaya devam edecek olan Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi olacak.

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Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

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Yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir fiyata el sıkışan Bülent Ersoy'un, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bınlar nasıl bir para kazanıyorlarda tv den buna 3milyon 250 bin veriyorlar vayy babam biz boşa yasıyoruz
Ömür boyu çalışsam da bir arada göremeyeceğim bir para çok dan ziyade aşırılık israf bu kadar para bir ay için!!!
aylık 3 milyon maaş kimin parasıyla alıyor aceba
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