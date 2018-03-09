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Bülent Ersoy Popstar 2018 için Elvis Presley şarkısı söyledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 22:18 | Son Güncelleme

14 Mart'ta Kanal D ekranlarına gelecek olan Popstar 2018 yarışmasının jüri üyelerinden olan Bülent Ersoy, Elvis Presley'in 'It's Now Or Never' isimli şarkısını seslendirdi.

Bülent Ersoy Popstar 2018 için Elvis Presley şarkısı söyledi!

Popstar 2018, canlı yayınla 14 Mart Çarşamba 20.00'de Kanal D'de başlıyor.Popstar 2018'in jüri koltuğunda ise Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Can Bonomo ve Deniz Seki oturuyor.

Kanal D ekranlarında başlayacak olan Popstar 2018 yarışmasında Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy tarzının dışına çıkarak Elvis Presley’in ‘It’s Now Or Never’ isimli şarkısını seslendirdi. Ersoy’un İngilizce şarkı performansı çok konuşuldu.

Jüri koltuğunu Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo ile paylaşan Ersoy’un İngilizce olarak söylediği şarkı sosyal medyada da çok konuşuldu. Ersoy Popstar 2018’de Elvis Presley şarkılarını daha çok seslendireceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Programda Elvis Bey’in müstesna eserleri de dahil tüm şarkıları seslendirmeye şahsen hazırım efendim”

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Popstar 2018

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oğlum bizim ülke toptan tımarhane Elvis bey Elvis bey olalı böyle azap görmemiştir adam mezarında üc tur dönmüştür ????????????????
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