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Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin misafiri oldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 26.02.2019 23:32 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'u evinde yemekte ağırladı. Selin Ciğerci o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Ekim ayında nikah masasına oturacak olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, evinde Bülent Ersoy'u misafir etti. Bülent Ersoy ve yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Selin Ciğerci, çektiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Videoda Bülent Ersoy'un 'Yemek yapmaktan anlamam sadece yemesini bilirim' sözleri herkesi güldürdü.

Selin Ciğerci yemekte çekilen fotoğrafı da 'Divam gelmiş evime yemeğe' notuyla paylaştı.

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selin ciğerci bülent ersoy

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