Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin misafiri oldu

Futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile Ekim ayında nikah masasına oturacak olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, evinde Bülent Ersoy'u misafir etti. Bülent Ersoy ve yakın arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Selin Ciğerci, çektiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Videoda Bülent Ersoy'un 'Yemek yapmaktan anlamam sadece yemesini bilirim' sözleri herkesi güldürdü.

Selin Ciğerci yemekte çekilen fotoğrafı da 'Divam gelmiş evime yemeğe' notuyla paylaştı.



