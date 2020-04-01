Bülent Korkmaz: Bilim insanlarını dinlemeliyiz

Bülent Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ailece kurallara uymaya çalıştıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarına büyük saygı duyduğunu anlatan Korkmaz, "Sağlık birimlerinde çalışan herkese şükran borçluyuz. Evimizde kendimizi koruma altın alırken onlar bu virüs ile mücadele eden hastalara yardımcı oluyor. Onların kıymeti şimdi daha çok anlaşılıyor. Bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların ve hemşirelerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Onlara büyük bir saygı besliyorum" diye konuştu.

Mevcut durumda futbolla ilgili bir şey yapamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Sadece oyuncuların verdiğimiz antrenman metotlarına uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Şu an için yapılacak bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in 2 veya 3 Nisan'da bir açıklama yapacağı söylendi. Şu anda onu bekliyoruz. Elimizden beklemekten başka da bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar futbol oynatmaya neden bu kadar meraklı anlamış değilim" diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: