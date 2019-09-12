Bülent Korkmaz: Gülen taraf biz olmak istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenledi. Sözlerine A Milli futbol takımının aldığı başarılı sonuçları kutlayarak başlayan Korkmaz, "Genç ve dinamik bir milli takımımız var. Bunu oluşturan Mircea Lucescu'yu da unutmamak lazım. Şenol Güneş hocanın tecrübesi ve bilgisiyle takımı 3-4 turnuvaya götüreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"HARUN VE DOĞUKAN ÜZDÜ"

Milli takım arasında Antalyaspor olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Korkmaz, Harun Kavaklıdere ile Doğukan Sinik'in sakatlıklarına üzüldüğünü dile getirdi. Harun’un bugün operasyon geçirdiğini ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Korkmaz, Amilton ile Doğukan'ın da bu haftaki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi. Yekta'nın bireysel antrenmanlarla çalışmalara devam ettiğini belirten Korkmaz, "Yekta da 2 haftaya kadar takımla çalışmaya başlayabilir" açıklamasını yaptı.

"OYUNUN HAKİMİ OLACAĞIZ"

Milli arayı Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı ile değerlendirdiklerini, fiziksel ve taktiksel olarak İ.M. Kayserispor maçına hazır olduklarını anlatan Korkmaz, "Bu sene takım oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Yeni gelen transferlerle daha iyi bir oyun izleteceğiz. Bunu 3 maçta gördük. Hücumda farklı oyuncu alternatiflerimiz var. Rakibe göre bu alternatifleri kullanacağız" ifadelerini kullandı. Korkmaz, Kayserispor maçı ile ilgili olarak da, "Bu hafta agresif ve tek blok halinde oynayan bir rakibe karşı sabırlı bir oyun ortaya koyacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak, taraftarımızın desteğiyle gülen taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.