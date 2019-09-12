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Bülent Korkmaz: Gülen taraf biz olmak istiyoruz

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 12.09.2019 15:49 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu hafta agresif ve tek blok halinde oynayan bir rakibe karşı sabırlı bir oyun ortaya koyacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak, taraftarımızın desteğiyle gülen taraf olmak istiyoruz" dedi.

Bülent Korkmaz: Gülen taraf biz olmak istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenledi. Sözlerine A Milli futbol takımının aldığı başarılı sonuçları kutlayarak başlayan Korkmaz, "Genç ve dinamik bir milli takımımız var. Bunu oluşturan Mircea Lucescu'yu da unutmamak lazım. Şenol Güneş hocanın tecrübesi ve bilgisiyle takımı 3-4 turnuvaya götüreceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"HARUN VE DOĞUKAN ÜZDÜ"

Milli takım arasında Antalyaspor olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Korkmaz, Harun Kavaklıdere ile Doğukan Sinik'in sakatlıklarına üzüldüğünü dile getirdi. Harun’un bugün operasyon geçirdiğini ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten Korkmaz, Amilton ile Doğukan'ın da bu haftaki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi. Yekta'nın bireysel antrenmanlarla çalışmalara devam ettiğini belirten Korkmaz, "Yekta da 2 haftaya kadar takımla çalışmaya başlayabilir" açıklamasını yaptı.

"OYUNUN HAKİMİ OLACAĞIZ"

Milli arayı Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı ile değerlendirdiklerini, fiziksel ve taktiksel olarak İ.M. Kayserispor maçına hazır olduklarını anlatan Korkmaz, "Bu sene takım oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Yeni gelen transferlerle daha iyi bir oyun izleteceğiz. Bunu 3 maçta gördük. Hücumda farklı oyuncu alternatiflerimiz var. Rakibe göre bu alternatifleri kullanacağız" ifadelerini kullandı. Korkmaz, Kayserispor maçı ile ilgili olarak da, "Bu hafta agresif ve tek blok halinde oynayan bir rakibe karşı sabırlı bir oyun ortaya koyacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak, taraftarımızın desteğiyle gülen taraf olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM'DAKİ OYUNCULARI SIKI TAKİP EDİYORUZ"

Milli takımlarda forma giyen oyuncuların durumuna da değinen Korkmaz, "Doğukan Sinik’in milli takım formasıyla gol atmasına sevindim. Defansın arkasına yaptığı koşuya çok çalışmıştık. Ödülünü Milli Takım forması altında aldı. Antalyaspor’da da benzer golleri önümüzdeki dönemde atacaktır. Nazım oynamasa da milli takım kadrosunda olması bize gurur verir. Celustka ve Fredy de milli takımlarında başarılı maçlar çıkardı. Onları da sıkı bir şekilde takip ediyoruz" dedi

"HEDEF GENÇ OYUNCU KAZANMAK"

Takımın bu sezonki hedefi ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Korkmaz, "Antalyaspor’un hedeflerine ulaşabilmesi için genç oyuncuların oynayarak tecrübe kazanması ve sürekli forma giymeleri çok önemli. Bu sene Bünyamin çıkış yaptı. Kendisini ligde oynatmayı düşünüyorum. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Kazandığımız maçlar bizi nereye götürür, göreceğiz. Benim asıl hedefim, önümüzdeki 2-3 yıl içinde A takım kadromuzda alt yapımızdan yetişen en az 5-6 oyuncunun ilk 11’de forma giyebilmesi" ifadelerinde bulundu.

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