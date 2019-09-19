Bülent Korkmaz: VAR hakemi hata yapamaz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'deki Video Yardımcı Hakem (VAR) hakeminin hata yapmaması gerektiğini söyledi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantıda, sahalarında 2-2 berabere kaldıkları İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Geçen seneye nazaran daha iyi oynadıklarını, akan oyunda daha etkili olduklarını aktaran Korkmaz, "Oyundan çok memnunum ama sonucun gelmesi lazım. Böyle oynadığımız sürece sonucun da geleceğinden eminim." dedi.

Artık herkesin VAR sistemini tartışmaya başladığını vurgulayan Korkmaz, geçen sene bu konuda kendilerinin mağdur olduğunu, 4 ya da 5 maçta aleyhlerine kararların alındığı ifade etti.

Kayserispor maçında da aynı durumun yine başlarına geldiğini savunan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Teknik direktör ve oyuncular, maçı yöneten hakemler de hata yapabilir. Ama VAR sistemindeki hakem hata yapamaz. Hata yaptığı zaman futbol değil, futbol dışı daha fazla konuşulmaya başlanacak. Bunun önüne nasıl geçerler. Şeffaf olmadığımız, açık olmadığımız sürece, VAR sistemindeki hakemin konuşmalarını net bir şekilde ortaya çıkmadığı sürece konuşulacak. Ya Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi penaltı kararları VAR sistemi hakemi verecek ya da buna bir çözüm bulacaklar. Oyuncular da artık saha içinde tedirgin oynamaya başladı. Bunu bizim takım için değil, genel anlamda Türk futbolu için söylüyorum. Buna bir çözüm bulunması lazım. VAR sistemindeki hakem hata yapmamalı. Ama maalesef bizim maçtaki pozisyonları göz önüne getirdiğimiz zaman görüyoruz ki hata yapmaya başladı. Takıma eğitimde gösterilen pozisyonun aynısını yaşadık. Maalesef aleyhimize penaltı verildi. Nazım Sangare'nin aynı pozisyonunda ise penaltı verilmedi. Skoru etkileyen bir unsur. Şeffaf, açık olmadan bu soru işaretleri kaldırılmaz."