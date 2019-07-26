Bülent Ortaçgil, hayatını konu alan kitabı hayranları için imzaladı

İlk müzik çalışmalarına başladığından bu yana 50 yılın geride kaldığını ifade eden Ortaçgil, "Çocukluk yıllarımdan müziğe hep merakım vardı. Üniversite döneminde, 1971 yılında ilk 45'liğimi yaptım. 1974 yılında ise ilk albümümü. Profesyonel olarak 1986'dan bu yana müzik dünyasının içerisindeyim. Şarkılarımı her zaman kendim ve çevre ile ilgili gerçekleri yakalamak için yazdım. Dolayısıyla onlar çoğu zaman popüler şarkılar olmadı. Kimi zaman, bir takım şans unsurlarıyla çok bilinen şarkılarım oldu. Genelde baktığınız zaman ise çok kitlesel üne kavuşmuş, çok satan şarkılar yapan bir sanatçı olmadım. Bu yönde bir arayışım hiç olmadı. Türk müziğinde bugün gelinen noktayı değerlendirme konusuna gelince, ben kötümser konuşmak istemem. Gençlerin önünde yaşayacakları çok uzun yıllar var, onların moralini bozmayayım. Ancak, dünyanın çok hoş bir yerlere evirilmediğini de söylemek isterim. Umarım yanılıyorumdur" dedi.

Mahmut Çınar'ın, Ortaçgil ile yapmış olduğu söyleşilerden oluşan kitap, sanatçının çocukluk yıllarından, lise ve üniversite öğrenimine, gençlik yıllarındaki amatör müzik çalışmalarından, 1986 yılından sonra profesyonel anlamda yeniden başladığı müzik hayatına kadar pek çok konuyu, fotoğraflarla birlikte okurlarıyla buluşturuyor.

'MÜZİK, ESKİDEN DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE ADAYDI'

Müzikte yerelliğin, başarının tek anahtarı olmadığını ifade eden Ortaçgil, "Müzikte ben de çok yerel bir sanatçı değilim. Elbette yerellik gereklidir. Müziğinizi evrensel boyutlara taşımak için, yerellik bir gerekliliktir. Ancak yerellik her şey demek değildir. Her şeyin çözüm anahtarı değildir. Doğru müzik yanlış müzik ayrımına pek inanmıyorum. Ben, güzel müziğe inanıyorum. Güzellik de insanın kendi dağarcığı ile ilgilidir. Bütün dünyada kabul gören bir güzellik anlayışı zaten olamaz. Müzik benim gençliğimde dünyayı değiştirmeye adaydı. Şimdi ise çok farklı. Amaçlar değişime uğramış. Ticari kaygılar ön plana çıkmış. Bugünün müziğinde, dünyayı değiştirme gibi bir ideali ben göremiyorum" diye konuştu.

'HAYATINI VE MÜZİĞİNİ ANLATIYOR'

Kitabın yazarı Mahmut Çınar ise, "Bu kitabı ben yazmadım. Bülent Ortaçgil, kendisini anlattı. Hayat hikâyesi, kitabın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak sadece hayatı değil, okurlar bu kitapta onun anlayışını, dünyaya bakışını, olgularla, kavramlarla, müzikle ve şarkı sözleriyle olan ilişkisini bulacaklar" dedi.



