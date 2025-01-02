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Bülent Şakrak aradığı aşkı ünlü oyuncuda buldu! 22 yaş farkı tepki çekti! Eleştirilere sessiz kalmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.01.2025 08:48
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Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Bülent Şakrak'tan yeni yılda yeni aşk ilanı geldi. Gönlünü kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’a yaptıran Bülent Şakrak'ın aşk ilanı sosyal medyada tepki çekti. Şakrak kendisine yapılan olumsuz eleştirilere sessiz kalamadı.

Bülent Şakrak aradığı aşkı ünlü oyuncuda buldu! 22 yaş farkı tepki çekti! Eleştirilere sessiz kalmadı

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Ünlü çiftin boşanması üzerine ihanet iddiaları gündeme geldi.

Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylentileri uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

Boşanmanın ardından Bülent Şakrak Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisiyle paylaşımlar yapmaktan çekinmedi. Ancak ünlü ismin mutluluğu kısa sürdü ve ayrılık haberi geldi.

YAŞ FARKI TEPKİ ÇEKTİ

Bir süredir yalnız olan Bülent Şakrak yeni yılın ilk gününde kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’la aşkını ilan etti. Ancak ünlü çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada tepki çekti.

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Bülent Şakrak kendisine yapılan olumsuz eleştirilere daha fazla dayanamadı ve bu yorumlara “Gibi” dizisindeki skeçle yanıt verdi.

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ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALAMADI

Skeçte Feyyaz Yiğit’in hayat verdiği Yılmaz, İlkkan’ı canlandıran Kıvanç Kılıç’a “Sen 28 yaşında değil misin, biz seni 28 biliyoruz” diye soruyor, İlkkan “Ben de kendimi 28 yaşında sanıyordum” diyor. Bunun üzerine Yılmaz “39 yaşında mısın sen?” diye bir çıkış yapıyor. İlkkan “Öyleymiş abi” karşılığını verince de “Hiç mi anlamadın, insan bilir ne yaşadığını?” tepkisini gösteriyor.

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Bülent Şakrak sevgilisini etiketleyerek bu skeci paylaştı ve “İnsan bilir ne yaşadığını ya” ifadelerini not düştü. Burcu Kirman da Şakrak’ı alıntılayarak “Ben de kendimi 25 sanıyorum” yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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