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Bülent Şakrak ile boşanan Ceyda Düvenci'den dikkat çeken not! "Yaşadıklarımı hiç silmedim zihnimden..."

14.09.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceyda Düvenci, boşanma sonrasında zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyordu. Geçtiğimiz günlerde programında Bülent Şakrak ile boşanmasına dair samimi açıklamalar yapan Düvenci şimdi de ilginç notuyla dikkat çekti.

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile boşanmasına dair ilk kez konuşarak dikkat çekmişti.

"Hayatımın değiştiği bir yazdı. Artık iyiyim. Biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz, evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yeni düzene alıştığı bir sonbaharı karşılıyoruz' ifadelerini kullanan Ceyda Düvenci'den yine dikkat çeken bir notla poz geldi.

Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak duygularını şu sözlerle açıkladı:

Ekran Alıntısı

"HATALARIMI HEP SEVDİM"

"Evet;
Hep bildiğimi yaptım,
Hep kalbimin peşinden gittim,
Olmaz dedikleri her şeyi canım istediyse olduğu yere kadar oldurdum,
Düştüğüm yerden hemen kalktım,
Hep çabuk dikleşti sırtım,
Hemen kaldığım yerden devam ettim,
Hatalarımı hep sevdim,
Öğrenci olmaktan vazgeçmedim,
Hep gezmeyi sevdim,
Yeni ülkeler görmek için çalıştım çoğu zaman,
Yaşadıklarımı güvendiklerime anlatmayı sevdim,
Duygularımın hakkını hep verdim,
Dedikodu sevmediğim gibi yapanı da sevmedim,
Hep çok çalıştım, ürettim, alnımın teriyle yaşadım,
Yaşadıklarımı hiç silmedim zihnimden,
Hayatım sadece beni ilgilendirdi,
Ben olmayı sevdim,
Aşık olmayı da sevdim,

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"KİMSEYE HAYATIMA MÜDAHALE HAKKI TANIMADIM"

Hayatın her detayında bulabildim aşkı,
Kitaplar, resimler, müzik ve bilge insanlar yoluma ışık oldu,
Küstüklerim oldu,
Tekrar barıştıklarım ya da hiç barışmak istemediklerim,
Kadın olmamdan sebep hadsizlerin yorumlarına hedef oldum her kadın gibi,
Sessiz kaldım çoğuna,
Ama çok zaman da susturamadı kimse,
Kelimelerim çok evet,
Hakkımı da savunurum zekasına inandığım insanın karşısında,
Kimseye hayatıma müdahale hakkı tanımadım hiç,
Müdanam da olmadı,
Gücüme, kalbime, çalışkanlığıma, kalbimin iyiliğine sığındım hep,
Doğaya, hayvanlara, Mevlana’ya, Yunus’a, çalışkan olmaya, okumaya, kendi yoluna bakmaya ve iyi insanın gücüne inandım sadece,
Yalancıları, zorbaları ve her şeyin aşırısını sevenleri hiç sevmedim,
Çocuklarım nefesim oldu hep,

qq

Annem, babam ve en yakın dostlarım gücüm,
Fazlasına da ihtiyacım yok zaten,
Ve evet çooook insan tanıyorum bu da dünyanın en büyük zenginliği,
Elalem ne der hiç umrumda olmadı,
Elaleme göre de şekil almadım bu güne kadar,
Dayı dayı konuşmalardan ve tehdit dilinden nefret ettim,
Kaba kuvvet dilim olmadı hiç, dili kaba olanla da işim olmadı,
Koşulsuz sevginin gücüne inandım en çok
Ve nezakete
Ve şefkate
İşte budur özetim,
Gerçekten merak edenlere…
Ve bir bu kadar sene aynen devam hayata…
İsteyenler peşimden gelebilir…"

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci aktan

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