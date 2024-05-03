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  4. Bülent Şakrak ile boşanmasıyla gündemdeydi! Ceyda Düvenci Pınar Sabancı'ya konuk oldu! 'Regl' yorumu sosyal medyayı salladı

Bülent Şakrak ile boşanmasıyla gündemdeydi! Ceyda Düvenci Pınar Sabancı'ya konuk oldu! 'Regl' yorumu sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 15:22
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2015 yılında yaptıkları evliliklerini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitiren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin ayrılığı uzun süre konuşuldu. Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci son dönemde özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk oldu. Düvenci'nin 'regl' yorumu sosyal medyayı salladı.

Bülent Şakrak ile boşanmasıyla gündemdeydi! Ceyda Düvenci Pınar Sabancı'ya konuk oldu! 'Regl' yorumu sosyal medyayı salladı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 8 yıllık evliliğini 10 Temmuz 2023’te tek celsede bitirdi. Ünlü çiftin ayrılığının ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Boşanmanın ardından iki isimde yeni aşka yelken açtı. Şimdilerde Radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşayan Ceyda Düvenci özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

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'EZBER BOZMAYI SEVERİM'

Her gönderisi ve her açıklaması olay olan ünlü isim son olarak Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk oldu. Hayata dair düşüncelerini paylaşan Düvenci 'Ben ezber bozmayı çok seviyorum. Gidilen yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve bütün hayallerimin peşinden gitmeyi seviyorum' dedi.

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REGL ÖRNEĞİ OLAY OLDU

Düşüncesini örneklendiren Ceyda Düvenci; 'Mesela regl olmak. Ben regl oldum. Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor. E her kadın regl oluyor. Ben niye bunu söyleyemiyorum? Niye bir kadın hasta oldu şimdi hasta ne? Yani anatomik olarak bunun bir karşılığı varsa ben bunu söylediğimde bu kadar tepki alıyorsam ben kendimi iyi hissediyorum' dedi.

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Pınar Sabancı araya girip 'Biyolojik bir şeyden bahsediyorsun aslında ve bir alan açıyorsun bence orada. Bunu normalleştiriyorsun bunu söyleyerek' dedi.

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'ÇEKMECENE PED KOY'

Düvenci sözlerine şöyle devam etti; 'Sohbetlere gittiğimde işte firmalar çağırdığında biz erkekler kadınlar için ne yapalım? Şirket çalışanı mısın? Evet. Şirketinde kadın çalışan arkadaşın var mı? Var. Çekmecene ped koy diyorum mesela. Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin. Sen çekmecenden çıkar ver. O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak. Ama bana bunu konuşmak normal geliyor mesela.'

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ceyda Düvenci'nin regl örneği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme bazı kullanıcılar 'Çok haklı', 'Doğru söylüyor' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Ne saçma', 'Bir bu eksikti' gibi eleştiriler de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci evlilik
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