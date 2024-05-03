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Evlenecekleri söylenmişti! Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile ilk poz

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 13:18
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Son yerel seçimlerde İyi Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve daha sonra İyi Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlilik kararı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu. İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile ilk poz da geldi.

Evlenecekleri söylenmişti! Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile ilk poz

İYİ Parti'den istifa eden ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlilik kararı gündeme bomba gibi düşmüştü. Temmuz ayında evlenecekleri söylenen çiftten Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu.

Belovacıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

spiker kpaka

'ÖZEL HAYATIMIZI MALZEME YAPMAK...'

"Özel hayatımızı böyle bir gündemde malzeme yapmak ne benim ne Ümit’in isteği. İnsanlar geçinemiyor, ülkede hukuksuzluk diz boyu… Birbirinden ÇIKARI olmayan, birbirini seven, sınırlarına, değerlerine, işlerine saygı gösteren, hayatını paylaşmaktan mutluluk duyan, hayatla, birlikte, omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapanların da canları sağolsun."

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özlale Serap Belovacıklı evlilik ele aktan
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