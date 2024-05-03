Evlenecekleri söylenmişti! Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile ilk poz

İYİ Parti'den istifa eden ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile evlilik kararı gündeme bomba gibi düşmüştü. Temmuz ayında evlenecekleri söylenen çiftten Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu.

Belovacıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

'ÖZEL HAYATIMIZI MALZEME YAPMAK...'

"Özel hayatımızı böyle bir gündemde malzeme yapmak ne benim ne Ümit’in isteği. İnsanlar geçinemiyor, ülkede hukuksuzluk diz boyu… Birbirinden ÇIKARI olmayan, birbirini seven, sınırlarına, değerlerine, işlerine saygı gösteren, hayatını paylaşmaktan mutluluk duyan, hayatla, birlikte, omuz omuza mücadele edecek iki insan olarak bir yola çıkıyoruz. Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapanların da canları sağolsun."