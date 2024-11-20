Bülent Şakrak İstanbul'a 2 saatlik mesafedeki Tiny House köyüne yerleşti! 300 metrekarelik bahçesi, 2 tiny house'u var! Her detayını anlattı

Bülent Şakrak kendisi gibi oyuncu Ceyda Düvenci ile, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Sekiz yıllık evliliğin bitmesinin ardından ihanet iddiaları gündeme geldi. Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiaları magazin manşetlerinde yerini aldı.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ancak Bülent Şakrak bu iddialara "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" diyerek noktayı koydu. Esra Akpınar ile kısa süren birlikteliğinin ardından ünlü çiftten de ayrılık haberi geldi.

YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Bülent Şakrak çalkantılı özel hayatıyla birlikte yaşam tarzını da değiştirdi. Doğa ile iç içe bir yaşam sürmek isteyen Şakrak bir Tiny House köyüne yerleşti.

'ORASI TİNY HOUSE KÖYÜ'

Son olarak Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına konuk olan ünlü isim yeni hayatına dair merak edilenleri anlattı. Şakrak; 'Orası bir Tiny House köyü. Biz 120 parsel bir yeriz. 120 tane aynı, ayrı parselde tiny var. Benimde iki tane tiny house'um var. 300 metrekareye yakın bir tane bahçem var. Ben bir yılı aşkın süredir orada yaşıyorum. Burası Çekmeköy Taşdelen'de.'' ifadelerini kullandı.

Kendisine şimdilerde Beykoz'da küçük bahçeli bir ev tuttuğunu da söyleyen Şakrak oğlu Ali'nin Tiny House yaşantısını daha çok sevdiğini ifade etti.

İŞTE BÜLENT ŞAKRAK'IN TINY HOUSE KÖYÜNDEN BAZI PAYLAŞIMLARI: