Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin küçük oğlu Ali rahatsız oldu! Kameralara tepki gösterdi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında sade bir tören evlenmiş, çiftin oğulları Ali ise 2017'de dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan çift yeni aşklara yelken açmıştı.

Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci son olarak çocuklarıyla Sıla konserine gitti.

Düvenci ve Şakrak'ın oğlu Ali kameraların ilgisinden rahatsız oldu. Yüzünü hırka ile kapatan Ali'nin o halleri dikkat çekti.

Ceyda Düvenci de kameralardan rica ederek "Ali'yi çekmezseniz sevinirim" dedi. Muhabirler Düvenci ve kızıyla kısa bir konuşma yaparak küçük Ali'yi kenarda bıraktı. (Muhabironline)







