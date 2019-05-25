MAGAZİN

Bülent Serttaş'ın hayat hikayesi bu kostümde saklı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Modacı Tanju Babacan, Bülent Serttaş için özel bir kostüm tasarladı. Hayat hikayesinden yola çıkarılarak yapılan 10 kilo ağırlığındaki kostüm Game Of Thrones'u hatırlattı.

Bülent Serttaş'ın hayat hikayesi bu kostümde saklı!

‘Sevda İçerde’ şarkısıyla büyük beğeni toplayan Bülent Serttaş için modacı Tanju Babacan özel bir kostüm tasarladı.

Bülent Serttaş, "10 kilo ağırlığındaki bu kostümün her detayında hayat hikayemin yansıması var.Hayatım sinema olursa, bu kostümü giyeceğim” dedi.

Birçok kişinin bu kostümü Game Of Thrones dizisinin kostümlerine benzeterek "Sahnelerin kralı" yakıştırması yorumları ile ilgili "Ben bu tür sıfatlanmaları sevmiyorum ama halkın takdiridir. Evimde kraliçemin kralıyım" yorumunu yaptı.

55-fe9H

10 kilo ağırlığındaki kostüm Game Of Thrones'i hatırlattı.


12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne çağrı!Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne çağrı!
İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bülent serttaş Kostüm

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketlilik! Vurularak etkisiz hale getirildi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne çağrı: Sevda Tokadı klibimde oynamalısın

Sevda Demirel'den Hande Ataizi'ne çağrı!

İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi

İşte Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Hamile Hazal'dan veda mesajı

Hamile Hazal'dan veda mesajı

Şahan Gökbakar'dan yeni video: Utanma duygusu niye yok!

Yeni video: Utanma duygusu niye yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.