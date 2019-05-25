Bülent Serttaş'ın hayat hikayesi bu kostümde saklı!

‘Sevda İçerde’ şarkısıyla büyük beğeni toplayan Bülent Serttaş için modacı Tanju Babacan özel bir kostüm tasarladı.

Bülent Serttaş, "10 kilo ağırlığındaki bu kostümün her detayında hayat hikayemin yansıması var.Hayatım sinema olursa, bu kostümü giyeceğim” dedi.

Birçok kişinin bu kostümü Game Of Thrones dizisinin kostümlerine benzeterek "Sahnelerin kralı" yakıştırması yorumları ile ilgili "Ben bu tür sıfatlanmaları sevmiyorum ama halkın takdiridir. Evimde kraliçemin kralıyım" yorumunu yaptı.

10 kilo ağırlığındaki kostüm Game Of Thrones'i hatırlattı.



